Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»

Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 11 ноября 2025 года на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Мурманском и норвежской границей, произойдет временная полная остановка движения транспорта.

Временное ограничение движения связано с необходимостью разводки моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре указанной автодороги в районе города Лодейное Поле Ленинградской области. Разводка моста будет осуществлена сотрудниками ОАО «РЖД» для обеспечения прохода теплохода «Александр Сапожников», габариты которого достигают 23,7 метра по высоте.

Как пояснил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перекрытие движения запланировано в период с 12:50 до 15:00.

Следует отметить, что мост через реку Свирь является совмещенным и предназначен для одновременного использования как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании поездок по трассе Р-21 «Кола» во избежание задержек и корректировать свои маршруты.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район
