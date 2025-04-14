В Эрмитаже заместитель директора Росгвардии вручил госнаграды росгвардейцам-участникам СВО

В Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Героя России генерала армии Виктора Золотова заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Алексей Воробьёв при участии заместителя начальника Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Алексея Михеева, директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, председателя Геральдического совета при Президенте РФ – государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам Северо-Западного округа Росгвардии, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, росгвардейцам вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Жукова, «За отличие в охране общественного порядка». Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами награжден командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков.

«Вы не раз доказывали, что благодаря четкой и слаженной работе являетесь гарантом стабильности в регионе, обеспечивая безопасность проведения различного уровня международных, государственных мероприятий в городе Санкт-Петербурге. Желаю всему коллективу Северо-Западного округа войск национальной гвардии дальнейших успехов в службе на благо Российской Федерации», – отметил генерал-полковник Алексей Воробьёв.

Росгвардейцы задерживали пособников ВСУ, выявляли схроны с оружием и боеприпасами, обеспечивали безопасность гуманитарных колонн, оказывали помощь раненым и пострадавшему населению, вели охрану и оборону коммуникаций, объектов повышенной опасности, энергетики и жизнеобеспечения.