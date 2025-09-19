ента новостей

В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Вводятся ограничения движения транспорта для проведения дорожных работ

В связи с проведением необходимых дорожных работ вводятся временные ограничения на передвижение транспортных средств.

В Петроградском районе города:

В период с 20 сентября по 24 ноября будет частично ограничено движение автотранспорта по улице Куйбышева, на участке от улицы Чапаева до Кронверкского проспекта. Данное ограничение связано с проведением ремонтных работ трамвайных путей и обновлением дорожного покрытия. В указанный период также будут действовать ограничения на перекрестке улицы Куйбышева и Мичуринской улицы.

С 20 сентября по 5 октября будет полностью перекрыт сквозной проезд через перекресток улицы Куйбышева и Мичуринской улицы по Мичуринской улице, в направлении от Малой Посадской улицы к Пеньковой улице. Также будет запрещен левый поворот с Мичуринской улицы на улицу Куйбышева в направлении улицы Чапаева.

В Красносельском районе города:

В период с 20 по 21 сентября будет полностью прекращено движение транспорта по улице Доблести, на участке от улицы Маршала Казакова до Ленинского проспекта. Причиной закрытия является проведение ремонтных работ дорожного полотна.

Уважаемые водители, просим вас быть предельно внимательными в указанных районах и следовать указаниям временных дорожных знаков и информационных щитов.

