ента новостей

19:58
В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
19:30
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
14:03
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
13:50
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
12:44
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
12:39
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
11:59
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
11:32
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
11:14
На проспекте Ветеранов школьнице выстрелили в лицо из сигнального пистолета
10:53
Полицейские задержали мигранта, пристававшего к девочке в Мурино
10:49
В Киришах полицейсике искали нелегалов
16:59
В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
15:37
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
13:32
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
12:57
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
12:29
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
12:06
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
11:45
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
10:19
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
10:15
В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга
00:35
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:42
В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»
15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта

Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Вводятся ограничения движения транспорта для проведения дорожных работ

В связи с проведением работ по обновлению дорожного полотна вводятся временные ограничения на передвижение транспортных средств.

Во Фрунзенском районе:

В период с 4 сентября по 8 декабря будет частично перекрыто движение по четной стороне набережной Обводного канала, на участке от Царскосельского железнодорожного моста до Нефтяной дороги. Данные ограничения обусловлены проведением ремонтных работ дорожного покрытия и затронут также все прилегающие перекрестки.

В Красносельском районе:

На улице Доблести, от пересечения с улицей Маршала Казакова до Петергофского шоссе, в период с 5 сентября по 15 октября также будет ограничено движение транспорта. Причиной является ремонт дорожного покрытия. Ограничения распространяются на все перекрестки на данном участке, а также на боковой проезд улицы Доблести от Петергофского шоссе до улицы Маршала Захарова.

Рекомендуем водителям проявлять повышенное внимание и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Все по теме: Фрунзенский район, Красносельский район, ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-08-2025, 10:14
В Петербурге в двух районах вводятся ограничения движения транспорта
Вчера, 10:19
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
25-08-2025, 16:08
В Приморском районе ограничат движение транспорта
20-08-2025, 09:14
В двух районах Петербурга вводятся ограничения движения транспорта
18-08-2025, 13:19
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
19-09-2023, 14:45
В двух районах Петербурга с 21 сентября планируются ограничения дорожного движения

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
30-08-2025, 15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
29-08-2025, 13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
27-08-2025, 14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
Наверх