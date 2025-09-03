Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта

В связи с проведением работ по обновлению дорожного полотна вводятся временные ограничения на передвижение транспортных средств.

Во Фрунзенском районе:

В период с 4 сентября по 8 декабря будет частично перекрыто движение по четной стороне набережной Обводного канала, на участке от Царскосельского железнодорожного моста до Нефтяной дороги. Данные ограничения обусловлены проведением ремонтных работ дорожного покрытия и затронут также все прилегающие перекрестки.

В Красносельском районе:

На улице Доблести, от пересечения с улицей Маршала Казакова до Петергофского шоссе, в период с 5 сентября по 15 октября также будет ограничено движение транспорта. Причиной является ремонт дорожного покрытия. Ограничения распространяются на все перекрестки на данном участке, а также на боковой проезд улицы Доблести от Петергофского шоссе до улицы Маршала Захарова.

Рекомендуем водителям проявлять повышенное внимание и следовать указаниям временных дорожных знаков.