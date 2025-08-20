ента новостей

В двух районах Петербурга вводятся ограничения движения транспорта

В двух районах Петербурга вводятся ограничения движения транспорта

Вводятся ограничения движения транспорта для проведения дорожных работ

В связи с проведением дорожных работ вводятся временные ограничения на передвижение транспортных средств.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга

В период с 21 по 31 августа текущего года будет частично ограничено движение транспорта на пересечении проспекта Энгельса и Северного проспекта. Данные меры связаны с проведением ремонтных работ на трамвайных путях. В частности, будет временно закрыт левый поворот с проспекта Энгельса на Северный проспект.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга

С 21 по 30 августа текущего года вводятся ограничения на движение транспортных средств по Петербургскому шоссе, в районе моста через реку Пулковка. Причиной является проведение работ по ремонту дорожного покрытия.

Водителям рекомендуется проявлять повышенное внимание на указанных участках дорог и следовать указаниям информационных щитов. Полная информация обо всех ограничениях движения, связанных с дорожными и строительными работами, доступна на интерактивной карте, размещенной на официальном сайте ГАТИ: gati-online.ru/.

