Питерец.ру » Общество » В Петербурге в двух районах вводятся ограничения движения транспорта

В Петербурге в двух районах вводятся ограничения движения транспорта

Опубликовал: Вадик Котов
Вводятся ограничения движения транспорта для проведения дорожных работ

В связи с проведением дорожных работ вводятся временные ограничения на передвижение транспортных средств.

В Калининском районе Санкт-Петербурга в период с 29 августа по 11 сентября будет частично перекрыто движение по улице Демьяна Бедного, на участке от проспекта Луначарского до Суздальского проспекта, в связи с ремонтными работами дорожного полотна.

Также, с 29 августа по 18 сентября, движение будет затруднено на Учительской улице, от улицы Демьяна Бедного до улицы Ольги Форш, по причине аналогичных ремонтных мероприятий.

В Пушкинском районе, в поселке Александровская, с 29 августа по 23 сентября вводятся ограничения на Волхонском шоссе, на участке от Усть-Славянского шоссе до Кузьминского шоссе, включая перекресток с Кузьминским шоссе. Предусмотрено поэтапное закрытие выездов на Волхонское шоссе с прилегающих улиц в связи с проведением работ по обновлению дорожного покрытия.

Рекомендуется проявлять повышенное внимание при движении в указанных районах и следовать указаниям информационных знаков.

Все по теме: Калининский район, Пушкинский район, ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
