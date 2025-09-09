Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента

Таганским районным судом города Москвы на компанию Apple был наложен штраф в размере 3,5 миллионов рублей за невыполнение требований по удалению запрещенной информации. Информация об этом была опубликована пресс-службой судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно официальному сообщению, Apple Distribution International Ltd была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Apple Distribution International Ltd, зарегистрированная в Ирландии, является основным владельцем ООО «Эппл Рус». Компанию обвиняли в нарушении части 2 статьи 13.41 КоАП, касающейся неисполнения обязанности по удалению информации, распространение которой запрещено на территории России.

В июне текущего года Таганский суд Москвы уже выносил аналогичное решение в отношении Apple, оштрафовав компанию на 3 миллиона рублей по той же статье КоАП. Кроме того, в том же месяце компания была оштрафована на 3 миллиона рублей за распространение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

По мнению депутата Государственной Думы Антона Немкина, подобное решение суда закономерно, учитывая систематическое игнорирование компанией Apple требований российского законодательства. Он подчеркнул, что несоблюдение требований по удалению запрещенной информации представляет угрозу информационной безопасности и общественным интересам. Немкин также отметил, что Apple получает значительные доходы на российском рынке, и от компании ожидается ответственное поведение и уважение к действующим нормам. Подобные решения суда должны стать сигналом для всех иностранных IT-компаний о необходимости соблюдения российского законодательства, заключил депутат.