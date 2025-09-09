ента новостей

На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
13:12
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
13:04
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
12:55
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
12:52
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
12:30
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
12:24
В Ленобласти электричка снесла легковой автомобиль
11:28
Более десятка человек были убиты и сотни ранены во время молодежных протестов в Непале
11:05
В Мурино полицейсике искали нелегалов на стройках
10:41
В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово
10:32
В Петербурге завершился турнир по волейболу – «Мемориал Платонова»
09:36
Спектакль «Сатисфакция» — гениальная пьеса Евгения Гришковца
09:33
На сцене БКЗ «Октябрьский «Юнона и Авось» рок-опера гала. Премьера!
09:28
Выставка «Картины опыта»
09:27
Выставка «Под черным солнцем»
08:49
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:46
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов
16:37
По меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
15:44
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина» в День памяти жертв блокады
14:38
В ДТП с грузовиком на трассе "Скандинавия" погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина
13:33
Петербуржцы покорили Италию на Кубке мира по спортивным танцам на колясках
13:23
В апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружили окровавленный труп девочки-подростка
12:54
В Сертолово группа подростков разгромила остановку общественного транспорта
12:39
Telegram по-прежнему не блокирует многие распространяющие персональные данные группы
12:27
В Ленобласти семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе "Ушаково-Гравийное"
12:20
Фестиваль русских зарубежных театров "Театральная осень" в Петрозаводске
12:13
День памяти жертв блокады Ленинграда
11:54
В Петербурге поймали подозреваемого в погроме автобуса в Парголово
11:45
На улице Рубинштейна задержали стрелков по бутылкам из пневматики
11:41
В Петербурге задержали стрелков по банкам из пневматики
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Суд в Москве оштрафовал Apple за неудаление запрещенного контента

Таганским районным судом города Москвы на компанию Apple был наложен штраф в размере 3,5 миллионов рублей за невыполнение требований по удалению запрещенной информации. Информация об этом была опубликована пресс-службой судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно официальному сообщению, Apple Distribution International Ltd была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Apple Distribution International Ltd, зарегистрированная в Ирландии, является основным владельцем ООО «Эппл Рус». Компанию обвиняли в нарушении части 2 статьи 13.41 КоАП, касающейся неисполнения обязанности по удалению информации, распространение которой запрещено на территории России.

В июне текущего года Таганский суд Москвы уже выносил аналогичное решение в отношении Apple, оштрафовав компанию на 3 миллиона рублей по той же статье КоАП. Кроме того, в том же месяце компания была оштрафована на 3 миллиона рублей за распространение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

По мнению депутата Государственной Думы Антона Немкина, подобное решение суда закономерно, учитывая систематическое игнорирование компанией Apple требований российского законодательства. Он подчеркнул, что несоблюдение требований по удалению запрещенной информации представляет угрозу информационной безопасности и общественным интересам. Немкин также отметил, что Apple получает значительные доходы на российском рынке, и от компании ожидается ответственное поведение и уважение к действующим нормам. Подобные решения суда должны стать сигналом для всех иностранных IT-компаний о необходимости соблюдения российского законодательства, заключил депутат.

