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Питерец.ру » Общество » Google оштрафовали на 7,6 млн рублей по двум протоколам

Google оштрафовали на 7,6 млн рублей по двум протоколам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Американского ИТ-гиганта оштрафовали на 7,6 млн рублей за отказ ограничить доступ к противоправному контенту.

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google в общей сложности на 7,6 млн рублей по двум аналогичным протоколам за отказ ограничить доступ к запрещенному в России контенту.

«Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административных штрафов в размере 3,8 миллиона рублей и 3,8 миллиона рублей, за оба - 7,6 миллиона», – сообщили РИА Новости в суде.

Соответствующие протоколы были составлены за отказ компании удалить противоправный контент. Однако о каком именно контенте идет речь, представители Таганского суда не уточнили.

Судебные разбирательства, связанные с отказом в удалении противоправного контента, стали нормой для многих зарубежных компаний, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В том числе и для Google. Напомню, что не так давно компания также столкнулась со штрафом за отказ ограничить доступ к контенту, содержащему информацию о распитии алкоголя и курении табака», – напомнил депутат.

По словам Немкина, объективных причин неудаления запрещенной информации у иностранных компаний нет.

«Особенно в случаях, когда речь идет, например, о суицидальных материалах или об употреблении запрещенных средств, в том числе пронаркотического контента», – подчеркнул он.

Депутат отметил, что судебные разбирательства могут быть следствием плохой модерации контента самими площадками, а также недостаточной эффективности работы компаний с местными органами власти.

«Для нормального взаимодействия с органами власти, любая зарубежная компания должна иметь представительство в стране, в которой она ведет свою деятельность. В условиях, когда зарубежные ИТ-компании формально ушли с российского рынка, на такое представительство рассчитывать, конечно, не стоит. Вероятно, им куда проще нести существенные финансовые издержки», – пояснил он.

При этом, отмечает Немкин, своевременное удаление противоправного контента – это залог сохранения безопасности пользователя в сети. 

«Одна из задач как крупного, так и малого ИТ-бизнеса – формирование безопасной среды для всех пользователей. В условиях растущей цифровизации компании должны осознавать свою социальную ответственность и следовать как этическим стандартам, так и нормам локального законодательства. В противном случае идея безопасного и инклюзивного онлайн-пространства вряд ли когда-нибудь будет достигнута», – подчеркнул Немкин.
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