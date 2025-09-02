ента новостей

В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ

В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ

Вводятся ограничения движения транспорта для проведения дорожных работ

В связи с проведением дорожных работ вводятся временные ограничения на движение транспортных средств.

В Приморском районе Санкт-Петербурга

С 22:00 3 сентября до 07:00 4 сентября будет полностью перекрыто движение по Студенческой улице на участке пересечения с Сердобольской улицей. Причина – ремонт дорожного полотна.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга

В период со 2 по 9 сентября на Ленинградской улице в городе Пушкин, на участке от Петербургского шоссе до Школьной улицы, будут производиться работы по обновлению дорожного покрытия.

В течение одного дня, 2 сентября, движение на Ленинградской улице в городе Пушкин будет частично ограничено на участке от Петербургского шоссе до Школьной улицы.

С 3 по 6 сентября движение транспорта по Ленинградской улице в городе Пушкин будет полностью прекращено на участке от Петербургского шоссе до Школьной улицы, включая пересечения с боковыми проездами Петербургского шоссе и улицей Вячеслава Шишкова.

Рекомендуется проявлять повышенное внимание при движении в указанных районах и следовать указаниям временных дорожных знаков.

