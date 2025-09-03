ента новостей

В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
На проспекте Ветеранов школьнице выстрелили в лицо из сигнального пистолета
Полицейские задержали мигранта, пристававшего к девочке в Мурино
В Киришах полицейсике искали нелегалов
В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников

В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Призывы к немедленному действию, ошибки и неформальный стиль могут быт признаками того, что сообщение пришло от мошенников

Признаки мошеннических сообщений, по информации Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, включают в себя призывы к немедленным действиям, грамматические ошибки и фамильярный стиль. Кроме того, подозрение должен вызывать нестандартный отправитель сообщения – личный аккаунт в мессенджере, нетипичный email-адрес или номер телефона, не связанный с официальными каналами организации.

В последнее время мошенники всё чаще используют тактику, при которой гражданин сам инициирует звонок. Это позволяет им обходить системы защиты, применяемые банками и операторами связи для блокировки входящих вызовов с мошеннических номеров.

Схемы социальной инженерии становятся всё более утончёнными. Злоумышленники манипулируют эмоциями, создают ощущение срочности и опасности, чтобы подтолкнуть жертву к импульсивным действиям без проверки информации. Фразы типа «срочно перезвоните» или «ваш счёт заблокирован» должны вызывать особую настороженность, как отмечает Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Официальные структуры, такие как государственные органы, банки и операторы связи, взаимодействуют с гражданами исключительно через официальные каналы: проверенные номера, личные кабинеты и мобильные приложения. Заметив признаки подозрительного сообщения, такие как ошибки в тексте, неформальный тон или необычный адрес отправителя, рекомендуется перепроверить информацию, позвонив по официальному номеру организации, а не по указанному в сообщении.

Новая тактика мошенников – «вынужденный перезвон» – предполагает, что жертву убеждают самостоятельно связаться с «поддержкой». Этот способ сложнее заблокировать, поскольку звонок инициируется самим абонентом. Ключевым фактором защиты является цифровая грамотность и бдительность пользователя.

Для эффективной борьбы с мошенничеством необходимы комплексные меры, включающие усиление технических средств защиты, активное просвещение населения и повышение уровня цифровой культуры. Чем больше граждан будут осведомлены о методах мошенников и правилах безопасности, тем сложнее преступникам будет находить жертв. Знания и критическое мышление – лучшие «цифровые антивирусы» против обмана.

