В России распространяется схема мошенников с похищением паролей родителей учеников

Мошенники внедряют схему с похищением логинов и паролей родителей школьников под предлогом проведения опроса по вопросам школьной жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Аферисты рассылают сообщения от имени аккаунта родительского комитета или активиста. В них содержится ссылка на сайт мошенников, где родителей учеников просят проголосовать по тем или иным вопросам школьной жизни.
Чтобы оставить свой голос, мошенники просят авторизоваться через личный аккаунт, указав логин и пароль. После их ввода на мошенническом сайте они сразу попадают в руки злоумышленников.
В последнее время злоумышленники всё чаще эксплуатируют доверие внутри родительских и школьных сообществ, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Технически схема выглядит достаточно просто, но эффективно: фишинговый сайт собирает логины и пароли, вводимые пользователями, после чего злоумышленники получают доступ к реальным аккаунтам. Далее эти учетные записи могут использоваться для рассылки новых мошеннических сообщений — уже от имени реальных людей. Это создает "цепную реакцию доверия", которая способствует масштабированию атаки.
Родителям следует проявлять осторожность при получении любых ссылок, даже от знакомых. Необходимо дополнительно проверять источники информации — лучше лишний раз переспросить в личной беседе или по телефону. А школьным администрациям и родительским комитетам стоит обсудить единые цифровые каналы связи и регулярно информировать семьи о возможных схемах обмана, добавил парламентарий.