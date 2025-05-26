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Питерец.ру » Общество » В России распространяется схема мошенников с похищением паролей родителей учеников

В России распространяется схема мошенников с похищением паролей родителей учеников

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Мошенники внедряют схему с похищением логинов и паролей родителей школьников под предлогом проведения опроса по вопросам школьной жизни.

Мошенники внедряют схему с похищением логинов и паролей родителей школьников под предлогом проведения опроса по вопросам школьной жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Аферисты рассылают сообщения от имени аккаунта родительского комитета или активиста. В них содержится ссылка на сайт мошенников, где родителей учеников просят проголосовать по тем или иным вопросам школьной жизни.
Чтобы оставить свой голос, мошенники просят авторизоваться через личный аккаунт, указав логин и пароль. После их ввода на мошенническом сайте они сразу попадают в руки злоумышленников.

В последнее время злоумышленники всё чаще эксплуатируют доверие внутри родительских и школьных сообществ, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Использование темы школьной жизни и опросов — это психологически грамотный ход, ведь родители воспринимают подобные сообщения как социально значимые и исходящие от авторитетных лиц. Чаще всего злоумышленники маскируются под родительские комитеты, чьё доверие, как правило, не подвергается сомнению», - говорит депутат.

Технически схема выглядит достаточно просто, но эффективно: фишинговый сайт собирает логины и пароли, вводимые пользователями, после чего злоумышленники получают доступ к реальным аккаунтам. Далее эти учетные записи могут использоваться для рассылки новых мошеннических сообщений — уже от имени реальных людей. Это создает "цепную реакцию доверия", которая способствует масштабированию атаки.

«Важно понимать, что такие схемы работают не только благодаря технической уязвимости, но и из-за недостатка цифровой гигиены у пользователей. Люди нередко вводят свои данные на незнакомых сайтах, не проверяя адрес страницы или наличие сертификата безопасности. В условиях, когда фейковый сайт внешне практически не отличается от настоящего, бдительность становится ключевым фактором защиты», - говорит Немкин.

Родителям следует проявлять осторожность при получении любых ссылок, даже от знакомых. Необходимо дополнительно проверять источники информации — лучше лишний раз переспросить в личной беседе или по телефону. А школьным администрациям и родительским комитетам стоит обсудить единые цифровые каналы связи и регулярно информировать семьи о возможных схемах обмана, добавил парламентарий.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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