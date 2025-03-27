Мошенники придумали новую схему с криптовалютой

Использование криптовалюты в этой схеме не случайно. В отличие от банковских переводов, криптотранзакции невозможно отменить, а отследить конечного получателя зачастую крайне сложно, говорят в Госдуме.
Мошенники стали похищать деньги по новой схеме с использованием криптовалюты, предупредили в МВД.
С жертвой связываются от имени оператора сотовой связи и убеждают продиктовать код из СМС. После блокируют аккаунт на «Госуслугах» и дают поддельный номер техподдержки. "Сотрудник" департамента по борьбе с мошенниками убеждает перевести средства в криптовалюту для их сохранности.
Новая схема мошенничества с использованием криптовалюты – это очередной пример того, как злоумышленники адаптируются к современным технологиям и находят новые способы обмана, предупреждает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Использование криптовалюты в этой схеме не случайно. В отличие от банковских переводов, криптотранзакции невозможно отменить, а отследить конечного получателя зачастую крайне сложно.
Важно понимать, что ни банки, ни операторы связи, ни государственные службы никогда не просят клиентов перевести деньги для их «сохранности» – это всегда признак мошенничества, напомнил депутат.
Чтобы защититься от подобных атак, необходимо соблюдать основные правила кибербезопасности: никогда не передавать третьим лицам коды из SMS, не доверять звонкам с неизвестных номеров и не совершать финансовых операций по чьей-то просьбе без тщательной проверки. Полезно также заранее настроить двухфакторную аутентификацию в сервисах и использовать сложные пароли, чтобы злоумышленники не смогли легко завладеть аккаунтом, даже если попытаются его взломать.