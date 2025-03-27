ента новостей

12:31
Мошенники придумали новую схему с криптовалютой
12:13
Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в ограблении и изнасиловании совершенном 12 лет назад
12:02
В Петербурге задержан 16-летний курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Солдата Корзуна
11:54
В Петербурге задержали агрария, устроившего наркоферму в квартире
11:18
Руководителем Фонда капитального ремонта Ленобласти назначили Олега Ромадова
11:11
Многовековой буддийский храм разрушен в результате «беспрецедентных» и смертоносных лесных пожаров в Южной Корее
10:59
Концертная программа Вечер в Итальянском стиле в исполнении симфонического оркестр «Impulse orchestra» и хора «Созвездие»
10:28
Правительство поддерживает ужесточение ответственности за мошенничество с использованием дипфейков
10:28
Беглов о победителях премии «Город в лицах»
10:12
В СПб подсчитали вывески и названия
09:37
Сократился спрос на пекарни и булочные
09:33
В Петербурге мужчина с самокатом напал на автомобиль скорой помощи
09:27
Под Гатчиной пожилой мужчина умер за рулем «Жигулей»
09:23
В Петербурге задержади карманника из Сибири
09:13
Инструментальный концерт «Штраус-гала»
09:11
Абортов в СПб стало больше: женские консультации проверят
17:36
Концерт вокальной группы «Viva»
17:23
Какие профессии родители видят перспективными?
16:57
Выявлены нарушения по хлебу и кондитерке
16:41
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и Пискаревским проспектом перекроют одну полосу движения
15:11
Блогерство теперь профессия
15:04
На Гражданском проспекте фургон доставки насмерть сбил пенсионерку
12:55
В Петербурге к сезону навигации готовят природоохранный флот
12:16
Посвящение Галине Ковалевой 3-й международный конкурс оперных певиц им. Г.А.Ковалёвой
12:09
Балет “Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра
11:33
В Ленобласти новые камеры улучшили дорожную ситуацию
09:59
В Петербурге поймали карманника с Московского проспекта
09:55
В Московском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с улицы Ленсовета
09:49
В центре Петербурга поймали двоих «дропов», подозреваемые в обмане пенсионерки с улицы Декабристов
09:43
В Петербурге поймали «дропа», подозреваемого в обмане пенсионера с Новочеркасского проспекта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Мошенники придумали новую схему с криптовалютой

Мошенники придумали новую схему с криптовалютой

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Использование криптовалюты в этой схеме не случайно. В отличие от банковских переводов, криптотранзакции невозможно отменить

Использование криптовалюты в этой схеме не случайно. В отличие от банковских переводов, криптотранзакции невозможно отменить, а отследить конечного получателя зачастую крайне сложно, говорят в Госдуме.

Мошенники стали похищать деньги по новой схеме с использованием криптовалюты, предупредили в МВД.

С жертвой связываются от имени оператора сотовой связи и убеждают продиктовать код из СМС. После блокируют аккаунт на «Госуслугах» и дают поддельный номер техподдержки. "Сотрудник" департамента по борьбе с мошенниками убеждает перевести средства в криптовалюту для их сохранности.

Новая схема мошенничества с использованием криптовалюты – это очередной пример того, как злоумышленники адаптируются к современным технологиям и находят новые способы обмана, предупреждает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«В данном случае они комбинируют несколько тактик социальной инженерии: сначала представляются сотрудниками сотового оператора, затем блокируют важные сервисы жертвы и в конечном итоге убеждают ее добровольно перевести деньги. Основная цель – создать у человека ощущение срочности и паники, чтобы он не успел рационально оценить ситуацию», - пояснил депутат.

Использование криптовалюты в этой схеме не случайно. В отличие от банковских переводов, криптотранзакции невозможно отменить, а отследить конечного получателя зачастую крайне сложно. 

«Кроме того, многие люди недостаточно хорошо разбираются в механизмах работы криптовалют и полагают, что перевод действительно может обезопасить их деньги. Мошенники умело используют этот пробел в знаниях, подталкивая жертву к переводу средств под предлогом защиты от взлома», - говорил Немкин.

Важно понимать, что ни банки, ни операторы связи, ни государственные службы никогда не просят клиентов перевести деньги для их «сохранности» – это всегда признак мошенничества, напомнил депутат. 

«Также следует помнить, что настоящий оператор техподдержки не предложит продиктовать коды из SMS или позвонить по неизвестному номеру. Подобные звонки должны сразу вызывать настороженность. Если вам поступает такой запрос, лучше самостоятельно набрать официальный номер компании или банка и уточнить информацию», - добавил он.

Чтобы защититься от подобных атак, необходимо соблюдать основные правила кибербезопасности: никогда не передавать третьим лицам коды из SMS, не доверять звонкам с неизвестных номеров и не совершать финансовых операций по чьей-то просьбе без тщательной проверки. Полезно также заранее настроить двухфакторную аутентификацию в сервисах и использовать сложные пароли, чтобы злоумышленники не смогли легко завладеть аккаунтом, даже если попытаются его взломать.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-03-2025, 11:08
В МВД предупредили о мошеннической схеме с якобы перерасчетом за коммунальные услуги
27-08-2024, 12:51
Мошенники активизировались в Telegram на фоне ареста Дурова
21-03-2025, 13:10
Мошенники пытаются убедить людей в неправильной установке самозапрета на кредиты
18-02-2025, 16:54
Мошенники распространяют троянцы под видом бесплатных игр для ПК
16-05-2024, 09:14
Мошенники заманивают пенсионеров в ловушку, пообещав перерасчет пенсии
28-10-2024, 12:32
Мошенники активизировали поиск дропперов после ужесточения законодательства

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:27
Под Гатчиной пожилой мужчина умер за рулем «Жигулей»
Вчера, 15:04
На Гражданском проспекте фургон доставки насмерть сбил пенсионерку
24-03-2025, 23:44
на Бухарестской улице трамвай сбил пешехода
21-03-2025, 22:45
В Ленобласти водитель микроавтобуса погиб вылетев в кювет на трассе «Кола»
Наверх