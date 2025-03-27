Мошенники придумали новую схему с криптовалютой

Использование криптовалюты в этой схеме не случайно. В отличие от банковских переводов, криптотранзакции невозможно отменить, а отследить конечного получателя зачастую крайне сложно, говорят в Госдуме.

Мошенники стали похищать деньги по новой схеме с использованием криптовалюты, предупредили в МВД.

С жертвой связываются от имени оператора сотовой связи и убеждают продиктовать код из СМС. После блокируют аккаунт на «Госуслугах» и дают поддельный номер техподдержки. "Сотрудник" департамента по борьбе с мошенниками убеждает перевести средства в криптовалюту для их сохранности.

Новая схема мошенничества с использованием криптовалюты – это очередной пример того, как злоумышленники адаптируются к современным технологиям и находят новые способы обмана, предупреждает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«В данном случае они комбинируют несколько тактик социальной инженерии: сначала представляются сотрудниками сотового оператора, затем блокируют важные сервисы жертвы и в конечном итоге убеждают ее добровольно перевести деньги. Основная цель – создать у человека ощущение срочности и паники, чтобы он не успел рационально оценить ситуацию», - пояснил депутат.

Использование криптовалюты в этой схеме не случайно. В отличие от банковских переводов, криптотранзакции невозможно отменить, а отследить конечного получателя зачастую крайне сложно.

«Кроме того, многие люди недостаточно хорошо разбираются в механизмах работы криптовалют и полагают, что перевод действительно может обезопасить их деньги. Мошенники умело используют этот пробел в знаниях, подталкивая жертву к переводу средств под предлогом защиты от взлома», - говорил Немкин.

Важно понимать, что ни банки, ни операторы связи, ни государственные службы никогда не просят клиентов перевести деньги для их «сохранности» – это всегда признак мошенничества, напомнил депутат.

«Также следует помнить, что настоящий оператор техподдержки не предложит продиктовать коды из SMS или позвонить по неизвестному номеру. Подобные звонки должны сразу вызывать настороженность. Если вам поступает такой запрос, лучше самостоятельно набрать официальный номер компании или банка и уточнить информацию», - добавил он.

Чтобы защититься от подобных атак, необходимо соблюдать основные правила кибербезопасности: никогда не передавать третьим лицам коды из SMS, не доверять звонкам с неизвестных номеров и не совершать финансовых операций по чьей-то просьбе без тщательной проверки. Полезно также заранее настроить двухфакторную аутентификацию в сервисах и использовать сложные пароли, чтобы злоумышленники не смогли легко завладеть аккаунтом, даже если попытаются его взломать.