Новый способ борьбы с мошенниками: уже через год виртуальные мобильные номера будут запрещены

Правительство РФ решило запретить сервисы, сдающие в аренду виртуальные номера (DEF). Считается, что они несут угрозу в сфере интернета и связи. Блокировка подобных компаний начнется с 1 сентября 2024 года.

Постановление Правительства вносит изменение в Правила централизированного управления сетью связи общего пользования. Предполагается, что данный запрет окажет положительное влияние на снижение количества мошенников. Проект постановления предложил Роскомнадзор еще в марте этого года, аргументируя позицию тем, что использование номеров «способствует использованию услуг связи в противоправных целях» и нарушает безопасность интернета в России».

К аренде виртуальных номеров зачастую прибегают злоумышленники, которые используют временный номер для мошеннических действий. Временный номер позволяет создать аккаунт в социальных сетях и мессенджерах, с помощью которых возможно распространение противоправной информации и осуществление мошеннических действий. По данным компании «Информзащита», в 57% мошеннических акций были использованы виртуальные номера. Примером использования таких номеров могут быть ставшие привычными звонки из банков, в том числе, посредством мессенджеров.

Действительно, в мошеннических схемах распространены не реальные, а виртуальные DEF номера, которые принадлежат иностранным оператором связи, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Для мошенников в этом случае есть большое преимущества – персональную информацию владельца номера определить невозможно. В связи с этим, осуществление незаконной деятельности становится куда проще, настоящего человека практически невозможно обнаружить. При этом проблема усугубляется и тем, что такие номера сдаются в аренду – то есть, происходит смена пользователей: сегодня номер мог использовать мошенник, а уже завтра законопослушный гражданин», – пояснил Антон Немкин.

Речь не идет о запрете виртуальных номеров в целом, заметил Антон Немкин. «Виртуальные номера сейчас получили особую популярность – это правда. Прежде всего, потому что это очень удобно – не нужно никуда идти, номер можно оформить онлайн. Кроме того, такие номера позволяют использовать второй номер, даже если технически телефоном предусмотрена только одна сим-карта», – обратил внимание депутат.

«Подчеркну, речь идет только о сервисах аренды. Согласно данным Банка России, в 2022 году мошенники украли со счетов россиян около 13, 4 млрд рублей, при этом средняя сумма мошеннический операции увеличилась практически на треть. Проблема мошенничества в сети растет, как и усталость граждан от подобных действий. Поэтому, государству необходимо активизировать участие в этой проблеме. Такая мера как раз пример повышения государственного интереса в решении проблемы», – заключил Антон Немкин.