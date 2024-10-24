Звонки через мессенджеры могут заблокировать в качестве борьбы с фродом

Роскомнадзор технологически может начать блокировать звонки через мессенджеры, если они будут нарушать требования российского законодательства в процессе борьбы с мошенничеством. Однако основания для этого будут дополнительно прорабатываться, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов в кулуарах форума "Спектр".

Сам мессенджер будет работать, но пользователи не смогут совершать и принимать звонки через него.

«Это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер [борьбы с фродом]», - сказал он (цитата по ТАСС).

Как пояснил Липов, в РФ может быть разработан комплекс требований к иностранными мессенджерам с точки зрения пропуска звонков для защиты граждан от мошенников. Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонов: из-за границы или не из его записной книжки. В таком случае РКН сможет вводить временные запреты на все звонки через ту или иную платформу до выполнения этих требований.

Мошенники все чаще используют мессенджеры для совершения звонков, поскольку такие приложения обеспечивают анонимные и трудно отслеживаемые коммуникации.

«Сегодня телефонное мошенничество нам уже практически удалось побороть благодаря комплексу мер. Например, ежедневно системой блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод» верифицируется порядка 500 млн вызовов, блокируется более 1,8 млн вызовов с признаком подмены, с начала работы системы в общем заблокировано 577 млн вызовов. С использованием системы обработано уже более 270 обращений прокураторы, МВД и судов, проведено более 800 расследований фактов подмены номера в мошеннических целях. Как следствие - доля мошеннических звонков с использованием подмены номера резко сократилась - с 30 до 2%. Вместе с тем для мошеннических звонков активно стали использоваться мессенджеры, а также пользовательские виртуальные АТС, анонимные или зарегистрированные на подставных лиц SIM-карты. По оценке Сбербанка, доля мошеннических вызовов с использованием мессенджеров и облачных АТС составила 81%», - отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

В отличие от обычных телефонных сетей, звонки через мессенджеры часто проходят через зашифрованные каналы, что затрудняет их мониторинг и выявление со стороны правоохранительных органов или операторов связи.

«Это позволяет злоумышленникам не бояться быть обнаруженными. Кроме того, звонки через мессенджеры привлекательны тем, что они позволяют мошенникам скрывать свой настоящий номер телефона – это снижает вероятность блокировки или отслеживания их действий. В мессенджерах можно легко использовать виртуальные номера или поддельные профили, что делает процесс их разоблачения более сложным. Также звонки могут поступать с аккаунтов, выглядящих как локальные номера или известные контакты, что повышает доверие жертвы», - пояснил депутат.

Опасность этих звонков также заключается в том, что мессенджеры стали обычной частью повседневного общения, и пользователи меньше подозревают угрозу со стороны таких каналов связи. Например, жертва может принять звонок через WhatsApp или Telegram, считая, что это надежная и проверенная платформа. Это повышает вероятность того, что человек откликнется на мошеннические предложения или предоставит личную информацию.

«При этом сами иностранные мессенджеры пока не демонстрируют усилий по борьбе с мошенническим трафиком. Поэтому соответствующие требования, вынуждающие их к действиям, точно должны появиться в России», - добавил парламентарий.