ента новостей

13:44
Баскетбольный «Зенит» проиграл в Краснодаре третий матч полуфинала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Локомотиву» с разницей в 10 очков, при этом Винс Хантер схлопотал удаление
13:25
Выставка «Грань равновесия»
13:21
Выставка скульптур «Большой мир маленького человека»
12:44
Жителя Ленобласти задержали за обман пенсионерки с улицы Композиторов
11:28
Россиян предупредили о способах взлома личного кабинета портала «Госуслуги»
11:22
В Ленобласти ограбили велосипедиста
11:17
Авторский вечер Эдварда Радзинского с новой программой из цикла «Встречаясь с тайнами истории»
11:15
В Госдуме предложили усилить ответственность россиян за правонарушения за границей
11:12
В Ленобласти охранник садоводства случайно выстрелил мужчине в лоб
11:07
В Приморском районе Петербурга ищут злодея, залившего перцовкой мать с ребенком
10:44
В Приморском районе подросток ударил девочку и брызнул в лицо из перцового баллончика
10:37
В Буграх мужчину подозревают в домогательствах к несовершеннолетней падчерице
09:50
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП
08:53
СПб в лидерах по выдаче наличных
08:22
Петербургские решения по благоустройству признаны федералами
00:26
Поражением завершился шестой матч полуфинальной серии плей-офф ВХЛ для петербургского хоккейного «Динамо» выезд в Нижний Новгород: всё решилось в овертайме
13:41
На ЧМ по хоккею 10 мая состоялись шесть матчей: победы одержали Казахстан, Канада, Швеция, Германия, Швейцария и Латвия
21:22
Благодаря голу Нино «Зенит» выиграл в Махачкале у «Динамо» и продолжает борьбу с «Краснодаром» за чемпионство в сезоне – 2024/2025
19:16
Баскетбольный «Зенит» после двух домашних побед над «Локомотивом-Кубанью» продолжит полуфинальную серию в Краснодаре 11 мая
11:38
Радость для всех, но тяжелый труд для убирающихся
11:20
Пропавшие 25 миллионов найдены
09:52
Много отдыхать в мае любят не все
09:38
Элитная недвижимость в Петербурге: прогнозы цен
01:48
На ЧМ по хоккею Швеция и США выиграли свои первые матчи с одинаковым счётом 5:0, по «сухарю» заработали Маркстрём и Даккорд
20:54
39-летний Роман Червенка забросил победную шайбу и набрал 3 очка в первом матче сборной Чехии на чемпионате мира по хоккею
19:06
Парламентарии Петербурга прошли по Невскому проспекту с «Бессмертным полком»
15:13
На главной площади Петербурга прошел парад в честь 80-летия Победы
13:09
Папой впервые стал американец
10:00
Губернатор СПб поздравил горожан с 80-летием Великой Победы
01:21
Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло в овертайме пятый матч полуфинала плей-офф ВХЛ у клуба «Торпедо-Горький», а «Химик» – уже в финале
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Россиян предупредили о способах взлома личного кабинета портала «Госуслуги»

Россиян предупредили о способах взлома личного кабинета портала «Госуслуги»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В МВД России рассказали о пяти самых популярных способах выманивания кодов из SMS-сообщений для получения контроля над личным кабинетом портала «Госуслуги».

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России рассказали о пяти самых популярных способах выманивания кодов из SMS-сообщений для получения контроля над личным кабинетом портала «Госуслуги». В Госдуме пояснили, как дополнительно защитить свой аккаунт на «Госуслугах».

«Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале "Госуслуги», – говорится в сообщении Телеграм-канала «Вестник киберполиции».

К самым популярным предлогам, которые используют злоумышленники для получения кода авторизации, представители министерства отнесли сообщения якобы от маркетплейсов и служб доставки, а также коммунальных служб, медицинских организаций, «Почты России» и образовательных организаций. Чаще всего мошенники выманивают SMS-коды, указывая на необходимость подтвердить личность.

Личный кабинет портала «Госуслуги» надежно защищен, отмечает депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Получить доступ к порталу мошенники могут только в том случае, если пользователь самостоятельно передает данные для авторизации. Как мы знаем, при использовании методов социальной инженерии и психологическом давлении сделать это не так сложно. Доверчивый пользователь, не задумываясь, может передать данные из SMS-сообщения, а впоследствии столкнуться с оформлением займов, кредитов на свое имя и потерей личных финансов», – рассказал депутат.

Просьба сообщить данные из SMS-сообщений – главный маркер мошенничества, пояснил Немкин.

«Код из SMS-сообщения — это конфиденциальные сведения, которые не могут быть переданы третьим лицам. Передавать эту информацию нельзя ни при каких обстоятельствах, даже если ее требуют якобы для подтверждения личности. Сегодня при получении кода авторизации на портале «Госуслуги» дополнительно отмечается, что данные из SMS-сообщения запрашивают только мошенники. Это эффективный инструмент информирования пользователей, который должен внедряться и на других площадках», – отметил депутат.

Для дополнительной защиты своего аккаунта на «Госуслугах» Немкин советует подключить функцию «Контрольный вопрос».

«Это еще одна мера защиты от попыток третьих лиц сменить пароль от аккаунта. Также можно подключить уведомления о входе на электронную почту – пользователь будет получать письма каждый раз, когда кто-то входит в его учётную запись», – посоветовал он. Немкин отмечает, что код из SMS-cообщения используется в качестве элемента двухфакторной аутентификации: «Он стоит по умолчанию. Для дополнительной защиты можно сменить способ авторизации – входить в учетную запись через биометрию или генерацию кода в специальном приложении», – рассказал депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-06-2024, 09:32
Мошенники придумали очередную схему хищения денежных средств
15-10-2024, 11:53
Мошенники сообщают об удалении аккаунта в Telegram
24-04-2025, 11:43
В Госдуме рассказали, как мошенники атакуют ветеранов в преддверии Дня Победы
11-04-2025, 12:47
В МВД РФ предупредили о мошеннической схеме якобы об ускорении интернета
3-10-2023, 10:08
Двухфакторная аутентификация на госуслугах становится обязательной
22-11-2022, 08:37
«Госуслуги» для иностранцев

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:50
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП
8-05-2025, 12:34
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
7-05-2025, 14:53
В Ленобласти иномарка врезалась в ограждение и вылетела в кювет. Погиб водитель
6-05-2025, 11:05
На Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
Наверх