ента новостей

14:11
Мошенники стали похищать деньги, рассылая в Telegram предложения с акциями банков
14:09
Россельхознадзор запретил ввоз партии семян чиа из Парагвая
13:38
1 и 4 мая балет “Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра
12:48
В Пушкинском районе прошла памятная акция «Аллея памяти»
12:41
В Петербурге благоустроили мемориал «Журавли»
11:55
В Выборге поймали двоих подозреваемых в грабеже
11:33
Увеличатся штрафы за нарушение правил использования электросамокатов
11:14
В Петербурге задержали поджигателя пункта выдачи заказов маркетплейса
11:02
Полицейские поймали стрелявших в курьера-доставщика в центре Петербурга
10:57
Почему несовершеннолетним трудно найти работу?
10:43
В Калининском районе конфликт подростков закончился применением слезоточивого газа
10:38
Выявление нетрезвых водителей в СПб продолжается
10:28
На севере Петербурга подростку выстрелили в лицо из пневматики
10:18
В парке Интернационалистов трёхлетняя девочка отравилась неизвестной жидкостью
10:03
Полицейские в Петербурге и области проверяли водителей на трезвость
10:03
Сколько платят сотрудникам скорой помощи?
01:22
Педро вывел «Зенит» вперёд в матче с московским «Динамо», но команда Сергея Семака добилась только ничьей – 1:1
11:48
В Петербурге ищут налетчика на магазин на Невском проспекте
10:50
В МВД сообщили о новом способе мошенничества
10:47
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей
10:41
Пользователей Android-устройств может атаковать новый вирус SuperCard X
10:31
Сколько копить на взнос для покупки однушки?
09:56
Продажи лекарственных препаратов возросли
09:12
Ленобласть получит финансирование на строительство автомобильных дорог
02:20
Баскетбольный «Зенит» одержал вторую подряд победу над «Пармой» в серии плей-офф Единой Лиги ВТБ
14:12
На трассе «Кола» в районе торгового центра «Мега» (Дыбенко) ограничат пропускную способность
13:37
Вестибюль станции "Удельная" открылся после капитального ремонта
13:07
В Петербурге поймали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионера с Гражданского проспекта
13:03
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с улицы Лени Голикова
12:57
На улице Дыбенко иномарка сбила 8-летнего мальчика на роликах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Мошенники стали похищать деньги, рассылая в Telegram предложения с акциями банков

Мошенники стали похищать деньги, рассылая в Telegram предложения с акциями банков

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Мошенники стали похищать пароли от банковских карт, а затем и деньги, рассылая в Telegram фишинговые ссылки с предложением принять участие в акциях крупных банков или известных компаний. 

Мошенники стали похищать пароли от банковских карт, а затем и деньги, рассылая в Telegram фишинговые ссылки с предложением принять участие в акциях крупных банков или известных компаний. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Аферисты убеждают потенциальную жертву подписаться на мошеннический телеграм-канал, где используют логотип и изображение, похожее на узнаваемый брендинг банка. Затем предлагают поучаствовать в акции, позволяющей получать от 50 до 70% кешбэка за покупки. При этом ссылка, которую оставляют мошенники, ведет на фишинговые сайты. При переходе по ней у клиентов банка запрашивают пароли или коды из СМС-сообщений, которые сразу при вводе попадают в руки злоумышленников.

Мошенники активно используют доверие граждан к известным компаниям, создавая иллюзию легитимности за счет копирования логотипов и фирменного стиля. При этом Telegram становится удобной площадкой для этого из-за своей открытости и относительной анонимности пользователей, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Особенность данной схемы в том, что злоумышленники делают акцент на привлекательных условиях, например, «повышенном кешбэке», чтобы вызвать у жертвы быстрые эмоции — радость или желание не упустить выгоду. Это снижает критичность мышления и заставляет людей быстрее переходить по ссылкам и вводить конфиденциальные данные без тщательной проверки», - добавил депутат.

Важно помнить, что ни один банк или крупная компания не будет проводить акции через сторонние каналы без официального подтверждения в своем приложении, на сайте или через личные уведомления в интернет-банке. Получив заманчивое предложение в мессенджере, необходимо сразу проявлять бдительность: проверить информацию через официальные источники и ни в коем случае не вводить данные карты на подозрительных ресурсах.

«Для борьбы с такими схемами необходимы как технические меры со стороны платформ и банков, так и повышение цифровой грамотности пользователей. Простейшее правило «проверь источник — сохрани свои деньги» должно стать базовым для всех, кто пользуется онлайн-сервисами», - заключил Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-03-2025, 11:08
В МВД предупредили о мошеннической схеме с якобы перерасчетом за коммунальные услуги
10-06-2020, 14:07
В Петербурге мошенники увели у пенсионерки 2,5 миллиона рублей
16-10-2023, 12:38
Россиян предупреждают о новой уловке телефонных аферистов
16-05-2022, 08:18
Мошенники стали действовать по-новому
11-10-2019, 08:31
Мошенничества с картами продолжаются
31-03-2023, 08:30
Мошенники притворились налоговиками

Происшествия на дорогах

26-04-2025, 10:47
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей
25-04-2025, 12:57
На улице Дыбенко иномарка сбила 8-летнего мальчика на роликах
24-04-2025, 17:39
В Колпино грузовик сбил пенсионерку на тротуаре
24-04-2025, 13:31
В Толубеевском проезде иномарка сбила двухлетнего мальчика
Наверх