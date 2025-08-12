Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»

В МВД России предупреждают о новой схеме мошенничества с использованием поддельных QR-кодов, маскирующихся под выгодные акционные предложения. Злоумышленники создают QR-коды, которые вместо обещанных скидок ведут на фишинговые сайты, предназначенные для сбора персональных данных и рассылки спама.

По информации пресс-центра министерства, подобные акции могут обещать, например, начисление 5 000 рублей. Однако, после сканирования QR-кода, пользователи перенаправляются на ресурсы, требующие ввода данных банковских карт или подтверждения обработки персональной информации. В результате, граждане рискуют стать жертвами кражи личных данных или нежелательной подписки на платные сервисы.

Антон Немкин, депутат Госдумы, отмечает, что через фишинговые рассылки мошенники стремятся получить доступ к номерам банковских карт, паспортным данным, телефонным номерам, адресам электронной почты и паролям. Собранная информация используется для несанкционированных финансовых операций, взлома аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, а также для оформления кредитов на имя жертвы.

Депутат подчеркивает, что фишинговые сценарии часто используют привлекательные слоганы и заманчивые обещания, рассчитывая на невнимательность пользователей. Для защиты от мошенников рекомендуется проявлять бдительность, не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные на непроверенных сайтах и проверять подлинность сообщений через официальные каналы. Важно использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять программное обеспечение.