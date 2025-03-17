В МВД предупредили о мошеннической схеме с якобы перерасчетом за коммунальные услуги

Мошенники стали от лица якобы управляющей компании похищать персональные данные, предлагая перерасчет за коммунальные услуги, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Злоумышленники связываются с людьми через мессенджеры, социальные сети и электронную почту и предлагают потенциальным жертвам оплатить счет с выгодной скидкой. Для оплаты коммунальных услуг по предложенной скидке мошенники предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, оформленный под форму оплаты коммунальных услуг.

Подобные схемы мошенничества становятся все более изощренными и правдоподобными, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Аферисты активно используют психологические приемы, играя на доверии людей к официальным структурам, таким как управляющие компании. Предложение о перерасчете за коммунальные услуги выглядит очень привлекательно и правдоподобно, что значительно притупляет бдительность граждан», - сказал он.

К сожалению, многие граждане, особенно пожилые люди, не задумываются о риске и переходят по ссылкам из писем или сообщений, добавил депутат.

«Это приводит к тому, что персональные данные и данные банковских карт попадают в руки злоумышленников. Кроме того, использование фишинговых сайтов, внешне неотличимых от настоящих, создает иллюзию безопасности, из-за чего потенциальные жертвы не сразу понимают, что столкнулись с обманом», - пояснил он.