В России откроют первый сервис-центр для беспилотников

Согласно информации, предоставленной пресс-службой АО «ГЛОНАСС» агентству ТАСС, в 2026 году в России планируется открытие первого специализированного сервисного центра для беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что данный центр сможет обеспечивать обслуживание более чем 2000 дронов ежегодно.

В сообщении организации подчеркивается, что сервисный центр АО «ГЛОНАСС», запланированный к запуску в 2026 году, станет первой в стране площадкой, предназначенной для комплексного оснащения дронов в рамках создаваемой унифицированной системы идентификации, основанной на государственной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС. Помимо обслуживания беспилотников, центр также будет предоставлять услуги по обслуживанию судов малой авиации, общественного транспорта и специализированной техники.

В рамках деятельности центра будет осуществляться оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации, тахографами, а также подключение к системе связи на базе ЭРА-ГЛОНАСС. Планируется, что центр будет обслуживать ежегодно свыше 2000 судов малой авиации и беспилотных летательных аппаратов, а также более 1500 единиц общественного транспорта и специализированной техники.

Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области и председатель Общественного совета партийного проекта «Цифровая Россия», отметил, что центр станет стимулом для цифровизации транспортной отрасли, а также обеспечит безопасность эксплуатации транспорта в сельском и лесном хозяйстве, строительстве.

Антон Немкин, депутат Государственной Думы и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», подчеркнул, что новый центр будет способствовать ускорению внедрения современных технологий в транспортную отрасль и повысит уровень безопасности при эксплуатации беспилотных систем.