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Путин поручил расширить производство гражданских дронов

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Президент России поручил открыть небо для гражданских беспилотников в безопасных регионах страны.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации поручил открыть небо для гражданских беспилотников в российских регионах, в которых для этого соблюдены все условия, в том числе в части обеспечения безопасности. Об этом сообщают «Ведомости».

«При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности, это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции», – заявил президент.

Глава государства также предложил ввести новый класс воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников. По его мнению, параметры высоты для полетов устройств нового класса, а также требования их эксплуатации должны быть максимально простыми.
Путин отметил, что в течение 10 лет в стране появится порядка 48 новых центров производства дронов. На сегодняшний день такие центры уже открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской, Рязанской, Сахалинской, Самарской и Томской областях, в Пермском крае, а также в Удмуртии и Татарстане.

Потенциал применения гражданской беспилотной авиации очень широк, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Это, во-первых, мониторинг инфраструктуры. Например, с помощью беспилотников можно в режиме реального времени оценивать экологическую обстановку в том или ином регионе страны. Во-вторых, помощь в сельском хозяйстве – от межевания территорий до непосредственной обработки растений. Еще одна перспективная сфера – доставка грузов. Сейчас, например, в экспериментальном режиме доставкой грузов с помощью БПЛА на труднодоступные территории занимается «Почта России». Это инновационный для страны сегмент, и его развитие напрямую зависит от создания соответствующей инфраструктуры. Решение открыть воздушное пространство – пожалуй, один из самых значимых шагов в этом направлении», – подчеркнул депутат.

При этом, отмечает Немкин, несмотря на текущие ограничения, отрасль уже показывает положительную динамику развития.

«По данным экспертов отрасли, в период 2022–2023 гг. объем услуг, оказываемых с применением беспилотной авиации, вырос на 14%. В ближайшие четыре года рынок может расти на 58% ежегодно, до 81 млрд руб. к 2028 году. При этом спрос на технологию остается стабильно высоким со стороны не только крупных корпораций, но и среднего бизнеса. Это хороший задел для новых поставщиков решений в сегмент», – подчеркнул депутат.

В 2024 году в России запустили национальный проект «Беспилотные авиационные системы», одна из задач которого – увеличение общей доли отечественного производства БАС до 70% к 2030 году.

«Ключевая задача национального проекта – это фактически создание новой отрасли экономики, связанной с беспилотной гражданской авиацией. Нацпроект – это комплексная программа развития, которая предполагает реализацию мероприятий в пяти приоритетных направлениях: стимулирование спроса, разработка и серийный выпуск, развитие инфраструктуры, включающей строительство аэродромов, подготовка кадров для беспилотной авиации, а также фундаментальные и перспективные исследования в сфере беспилотных авиационных систем», – заключил депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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