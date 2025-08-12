В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) внедрила систему искусственного интеллекта для обнаружения борщевика Сосновского. Первые восемь владельцев земельных участков уже были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее состояние своих территорий.

В рамках инициативы, стартовавшей летом 2025 года по указанию вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина, ГАТИ начала обучение нейронной сети автоматическому выявлению борщевика. Эксперты предоставили искусственному интеллекту данные о различных фазах роста растения для его идентификации на начальных стадиях развития. После достижения высокого уровня точности автоматического обнаружения, система была введена в эксплуатацию.

В настоящее время 8 мобильных комплексов «Городовой», оснащенных нейросетью, ежедневно осуществляют мониторинг территорий Санкт-Петербурга по 186 маршрутам во всех районах города. При автоматическом выявлении борщевика владельцам участков назначается штраф в размере 100 тысяч рублей.

После получения постановления о штрафе необходимо произвести оплату и принять меры по устранению нарушения. Повторная проверка исполнения требований также осуществляется нейросетью в ходе последующего мониторинга.

Благодаря использованию искусственного интеллекта, каждый район Санкт-Петербурга может быть проверен в течение 3-4 недель. Оперативное реагирование владельцев участков позволяет предотвратить распространение опасного сорняка.