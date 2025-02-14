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Питерец.ру » Общество » В СПб могут начать штрафовать за борщевик

В СПб могут начать штрафовать за борщевик

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Борщевик – опасность для дачников: грозит ли штраф за халатность?

«Питерец.ру» отмечает, что все больше дачников сталкиваются с проблемой распространения борщевика на своих участках. Это опасное растение, которое может нанести вред человеку, вызывает беспокойство у садоводов и огородников.

В соответствии с новыми правилами, которые могут принять в СПб, дачникам грозит штраф за халатное отношение к борщевику. Теперь владельцам участков необходимо тщательно следить за распространением этого опасного растения и принимать меры по его уничтожению. Иначе с них могут взыскать до 5 тыс. руб. Ну а штрафы для должностных лиц и организаций окажутся заметно выше.

Напоминаем, что борщевик – это не просто сорняк, а серьезная угроза. Сок борщевика содержит вещества, которые при попадании на кожу могут вызвать ожоги и аллергические реакции. Особенно опасен борщевик для детей и людей с чувствительной кожей.

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