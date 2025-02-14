В СПб могут начать штрафовать за борщевик

«Питерец.ру» отмечает, что все больше дачников сталкиваются с проблемой распространения борщевика на своих участках. Это опасное растение, которое может нанести вред человеку, вызывает беспокойство у садоводов и огородников.

В соответствии с новыми правилами, которые могут принять в СПб, дачникам грозит штраф за халатное отношение к борщевику. Теперь владельцам участков необходимо тщательно следить за распространением этого опасного растения и принимать меры по его уничтожению. Иначе с них могут взыскать до 5 тыс. руб. Ну а штрафы для должностных лиц и организаций окажутся заметно выше.

Напоминаем, что борщевик – это не просто сорняк, а серьезная угроза. Сок борщевика содержит вещества, которые при попадании на кожу могут вызвать ожоги и аллергические реакции. Особенно опасен борщевик для детей и людей с чувствительной кожей.