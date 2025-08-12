Искусственный интеллект поможет Петербургу в борьбе с борщевиком

«Питерец.ру» сообщает, что Санкт-Петербург внедряет инновационную систему, основанную на искусственном интеллекте (ИИ), для обнаружения борщевика Сосновского – опасного и быстро распространяющегося растения, представляющего угрозу для здоровья человека и экосистемы региона.

Разработанная технология позволяет автоматизировать процесс выявления зарослей борщевика на обширных территориях. Ранее для этого требовались трудоемкие обходы и обследования, что значительно затрудняло борьбу с распространением растения. Теперь же, благодаря ИИ, процесс обнаружения стал более быстрым, эффективным и экономичным.

Внедрение новой технологии имеет большое значение для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где борщевик является серьезной проблемой. Растение не только вытесняет другие виды, нарушая экологическое равновесие, но и представляет опасность для людей, вызывая серьезные ожоги при контакте с кожей.

Ожидается, что использование ИИ для обнаружения борщевика позволит значительно повысить эффективность борьбы с этим опасным растением. Оперативное выявление и уничтожение очагов распространения борщевика поможет защитить здоровье граждан, сохранить биоразнообразие и предотвратить дальнейшее распространение растения на территории региона.