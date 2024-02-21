Ленобласть очистят от борщевика

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году в Ленобласти продолжится обработка от борщевика. На этот раз в программе участвует 835 населенных пунктов, что почти на 12% больше, чем в 2023-м.

В итоге обработают территорию в 5,5 тыс. га. При этом в программу могут быть включены и дополнительные поселения – достаточно подать заявку, обратившись в местную администрацию, или воспользоваться специальным сервисом.

Напоминаем, что борщевик – очень большое растение, которое может достигать 3 метра в высоту. Оно может быть очень опасным для людей и животных, поскольку вызывает ожоги. Такая проблема возникает с марта по сентябрь. Поэтому в Ленобласти постоянно борются с этим растением, обрабатывая места, где растет борщевик.