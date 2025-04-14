В Петербурге готовится к запуску фонтанов в новом сезоне

Санкт-Петербург готовится к традиционному весеннему пробуждению своих знаменитых фонтанов. Грандиозная задача по подготовке более сотни водных шедевров лежит на плечах специалистов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Это кропотливая работа, требующая точности и опыта, ведь каждый фонтан – это не просто декоративный элемент, а часто и значимая часть исторического наследия города.

Представьте масштаб предстоящих работ: каждый фонтанный комплекс нуждается в тщательной проверке и ремонте после долгой зимней спячки. Специалисты должны установить оборудование, демонтированное на период холодов – это сложная система труб, насосов, электрических кабелей, обеспечивающих бесперебойную работу фонтанов. Особое внимание уделяется подводным светильникам, которые создают неповторимую игру света и воды в вечернее время. Насосные агрегаты, сердце каждого фонтана, проходят тщательную диагностику и ремонт, ведь от их исправной работы зависит бесперебойная циркуляция воды.

Кроме технической части, работники «Водоканала» проводят очистку чаш фонтанов от мусора и зимних отложений. Это трудоемкий процесс, требующий использования специализированной техники и ручного труда. Облицовка чаш, зачастую выполненная из ценных материалов, проверяется на наличие повреждений, трещин и сколов. Декоративные элементы, от маленьких ракушек до сложных скульптурных композиций, требуют бережного обращения и реставрации, если это необходимо. Каждый элемент, каждая деталь подвергается тщательному осмотру, чтобы обеспечить безопасность и сохранить аутентичный вид фонтанов.

Градоначальник Санкт-Петербурга, Александр Беглов, подчеркнул историческую значимость фонтанов для города. Он отметил, что фонтаны Петербурга – это не просто украшение, а живое наследие Петра Великого, основателя города. Восстановление и поддержание фонтанов – это дело чести для всех петербуржцев. Беглов особо выделил планомерную работу по возрождению фонтанного фонда Северной столицы, отмечая, что за последние пять лет более 60 фонтанов обрели вторую жизнь. В качестве примера он упомянул восстановление исторических фонтанов в Румянцевском саду, объекте культурного наследия федерального значения. Особое внимание уделяется и малым фонтанным объектам, расположенным во дворах и скверах. В этом году, например, после реставрации, вновь заработают фонтаны во дворе доходного дома Лидваля на Каменноостровском проспекте, 1-3, и во дворе дома 2/7 по улице Чайковского.

Весенний запуск фонтанов в 2025 году станет масштабным событием. Всего в городе заработают 104 фонтана. Старт сезона намечен на 21 апреля, когда зальются водой 99 фонтанных комплексов. Среди них – такие известные и любимые петербуржцами фонтаны, как «Слава» в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки, и «Маяк» в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Пять оставшихся комплексов, представляющих собой более сложные инженерные сооружения, начнут свою работу 1 мая. К ним относятся фонтаны на Московской площади и площади Ленина, светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан «Крестики-нолики» в Сестрорецке, и фонтан у Гостиного двора в Кронштадте. Эти фонтаны требуют дополнительного времени для подготовки и проверки всех систем после зимнего простоя. Таким образом, весенний запуск фонтанов в Санкт-Петербурге – это сложный, многоэтапный процесс, требующий высокой квалификации специалистов и значительных затрат времени и ресурсов. Но результат стоит того – восстановление и сохранение исторического и культурного наследия города для наслаждения жителей и гостей Санкт-Петербурга.