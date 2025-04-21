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Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартовал сезон фонтанов

В Петербурге стартовал сезон фонтанов

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Фонтанный сезон стартовал сегодня в Петербурге

С наступлением весны Санкт-Петербург оживает, и вместе с ним – его великолепные фонтаны. 21 апреля, словно пробуждаясь ото сна после долгой зимы, начнут свою работу 99 фонтанных комплексов, украшая городские пейзажи сверкающими струями воды. Среди них – настоящие жемчужины, известные каждому петербуржцу и гостю города. Например, величественный фонтан «Слава» в Московском парке Победы, чья история тесно переплетается с героическим прошлым нашей страны, вновь распахнет свои струи, даря зрителям ощущение торжественности и величия. Не менее впечатляющим является фонтан «Чаша знаний», расположенный у Российской национальной библиотеки – символ мудрости и познания, чьи изящные линии и плавные движения воды словно завораживают. И, конечно же, нельзя не упомянуть фонтан «Маяк» в парке 300-летия Санкт-Петербурга, который, подобно настоящему маяку, освещает путь и символизирует надежду и процветание города.

Все эти фонтаны, составляющие значительную часть обновлённого фонтанного хозяйства города, будут радовать горожан с 9:00 до 22:00. Однако, пять фонтанных комплексов потребуют несколько больше времени для подготовки к летнему сезону. Их расконсервация – сложный и трудоёмкий процесс, требующий тщательной проверки всех механизмов и систем. Поэтому их запуск запланирован на 1 мая. К этим фонтанам относятся фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, впечатляющий светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, необычный фонтан «Крестики-нолики» в Сестрорецке, приносящий радость как детям, так и взрослым, и, наконец, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, добавляющий очарования этому историческому району. Эти фонтаны будут работать с 9:00 до 23:00, за исключением кронштадтского фонтана, который начнёт свою работу в 10:00 и завершит её в 23:00.

Масштабная программа восстановления заброшенных фонтанов Санкт-Петербурга, инициированная Губернатором ещё в 2019 году, является настоящим триумфом и свидетельством заботы о культурном наследии города. За прошедшие годы было восстановлено уже 61 фонтан, вернув городу его былое очарование и красоту. Среди ключевых проектов этой программы заслуживает отдельного внимания восстановление фонтана «Слава». Его реставрация, начавшаяся 30 декабря 2019 года, была завершена в рекордно короткие сроки, став настоящим подарком петербуржцам к 75-летию Великой Победы. Необходимо отметить колоссальные усилия рабочих, которые вложили всё своё мастерство и трудолюбие, чтобы воссоздать былую красоту этого знакового фонтана.

Ещё одним ярким примером успешной реализации программы является фонтан в Любашинском саду, торжественное открытие которого состоялось 24 августа 2019 года в Калининском районе. Этот уникальный фонтан, результат творческого конкурса «Фонтан для горожан», инициированного Александром Бегловым, стал дополнительным украшением города и любимым местом отдыха жителей района. И наконец, нельзя не упомянуть фонтан «Чаша знаний» на площади перед Российской национальной библиотекой. Его торжественное открытие после масштабной реконструкции состоялось ровно три года назад – 21 апреля 2022 года. Этот фонтан, построенный ещё в 1984 году, получил новую жизнь, став ещё более величественным и привлекательным. Его передача в ведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в 2010 году стала важным этапом в его истории, обеспечив его сохранность и дальнейшее процветание. Таким образом, восстановление фонтанов Санкт-Петербурга – это не просто технические работы, а важная часть сохранения исторического и культурного наследия города, приносящая радость и удовольствие жителям и гостям северной столицы.

Источник: Администрация Петербурга
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