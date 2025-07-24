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Питерец.ру » Общество » Первое уголовное дело о дропперстве возбудили в Москве

Первое уголовное дело о дропперстве возбудили в Москве

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
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В Москве возбудили первое в стране уголовное дело о дропперстве. 

В Москве впервые в стране возбуждено уголовное дело, связанное с дропперством. Представитель МВД, Ирина Волк, сообщила о задержании 52-летней гражданки, на чей банковский счет злоумышленники перевели сумму, превышающую один миллион рублей.

По предварительным данным, подозреваемая, стремясь урегулировать собственные финансовые трудности, откликнулась на предложение о подработке в сети Интернет. Следуя инструкциям мошенников, она оформила в банковском учреждении индивидуальное предпринимательство и открыла счет, впоследствии использованный для зачисления денежных средств, полученных незаконным путем.

Информация о проведенных банковских операциях регулярно передавалась женщиной своим кураторам через один из мессенджеров.

Недавнее подписание президентом закона об уголовной ответственности за дропперство устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за материальное вознаграждение. Организаторам подобной деятельности грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, подчеркнул, что в данном случае речь идет не о невинной жертве, а о лице, сознательно предоставившем доступ к своему банковскому счету и соучаствовавшем в преступной схеме.

Депутат отметил, что без участия дропперов была бы невозможна деятельность мошеннических сетей и фишинговых атак. Ужесточение законодательства в этой сфере является важным шагом в борьбе с киберпреступностью. Ответственность за подобные действия должна быть реальной и неотвратимой. Дропперы – это активные участники обмана, помогающие преступникам обналичивать средства, полученные путем обмана, взломов и кражи личных данных.

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