ента новостей

17:10
В Мариинском дворце открылась выставка работ студентов Народного художника Андрея Блиока
16:34
Первое уголовное дело о дропперстве возбудили в Москве
16:29
На трассе «Кола» в районе Разметелево дорожники ограничат пропускную способность
16:15
Во Всеволожске задержали подозреваемого в налете на магазин 
12:06
В Ленобласти задержали подозреваемых в магазинном грабеже
11:58
В Мурино поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с улицы Тельмана
11:45
В Приморском районе поймали стрелка по остановке общественного транспорта
11:29
В Петербурге мужчина выстрелил из пневматики в молодую пару
11:05
В квартире на улице Седова обнаружили склад наркотиков
10:36
В Петербурге полицейские проверяли курьеров маркетплейсов
10:28
На КАД в районе развязки с Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
09:46
Петербуржцам напомнили о безопасности на водоемах
09:38
В Петербурге выявили более 2000 нарушений среди курьеров
09:30
В Шушарах определили место для трамвайной линии до Славянки
09:24
Искусственный интеллект возьмет под контроль водные артерии Петербурга с 2026 года
01:49
Иранский шахматист Табатабеи досрочно выиграл турнир имени Карпова в Ханты-Мансийске, а чемпион России Артемьев в 8-м туре одержал свою первую победу
01:05
«Злой гений» баскетбольного «Зенита» в плей-офф сезона – 2022/2023 Ненад Димитриевич стал игроком петербургского клуба
19:52
В Петербурге стартовала интеграция Службы 112 с мессенджером МАХ
19:04
На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
19:00
На улице Курчатова на проходной завода женщину ранили стрелой из лука
17:43
На шахматном турнире «Oskemen Open» в Казахстане петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов набрал 2 очка из 2, у Сергея Лобанова – 1,5 очка и место в районе 20-го
15:26
На развязке КАД с Выборгским шоссе ограничат пропускную способность двух съездов
13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
12:46
В Кудрово задержали подозреваемого в поджоге съемной квартиры
12:43
На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек
12:34
В Выборге задержали 16-летнего курьера мошенников
12:32
В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из поселка Понтонный
12:29
В Петербурге у предпринимателя изъяли крупную партию наркотиков в автомобиле
12:26
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Зины Портновой
11:26
Полицейские задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Красносельском районе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Мариинском дворце открылась выставка работ студентов Народного художника Андрея Блиока

В Мариинском дворце открылась выставка работ студентов Народного художника Андрея Блиока

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце состоялось открытие выставки, посвящённой 80-летию Победы и Году защитника Отечества

23 июля в Мариинском дворце состоялось значимое и торжественное открытие выставки художественных работ, созданных студентами и выпускниками Народного художника Российской Федерации Андрея Николаевича Блиока. Это мероприятие стало важным событием, приуроченным к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Экспозиция будет открыта для посетителей до 4 августа 2025 года, что дает возможность всем желающим увидеть уникальные произведения искусства, которые в полной мере отражают дух времени и историческую значимость событий, связанных с защитой Родины.

На церемонии открытия выставки гостей, художников и участников приветствовала депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова. Она произнесла приветственную речь, в которой зачитала слова Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. В своем обращении он отметил, что данная экспозиция стала результатом совместного труда как молодых авторов, так и уже состоявшихся художников, которые нашли вдохновение в теме Великой Отечественной войны и текущей Специальной военной операции. Каждый представленный на выставке холст наполнен глубоким смыслом и предлагает зрителям уникальную возможность соприкоснуться с историей, пережить события тех лет и увидеть образы героев, которые сражались за свободу и независимость своей страны.

Особое внимание в речи было уделено тому, что работы участников выставки не просто представляют собой художественные произведения, а являются данью уважения тем, кто в годы войны и блокады Ленинграда проявил настоящую самоотверженность, а также тем, кто продолжает бороться с неонацизмом в современных реалиях. Искусство и культура, как подчеркнул Александр Бельский, играют важную роль в сохранении исторической памяти, воспитании патриотизма и передаче традиций служения Родине. Он выразил уверенность в том, что выставка оставит у зрителей неизгладимые впечатления и станет важным событием в культурной жизни города.

Одной из особенностей выставки стало гармоничное сочетание работ, посвящённых событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, с картинами, отражающими тему Специальной военной операции. Такое объединение позволяет зрителям ощутить глубокую связь между историческими подвигами, совершёнными нашими предками, и современными вызовами, с которыми сталкивается Россия сегодня. Каждая картина становится не только художественным произведением, но и важным свидетельством времени, в котором мы живем, и тех испытаний, которые переживает наш народ.

Выставка в Мариинском дворце — это не просто собрание картин, это целый мир, в котором переплетаются прошлое и настоящее, где каждый зритель может найти что-то близкое и важное для себя. Это событие подчеркивает значимость искусства как средства, способного передать эмоции, чувства и историческую правду, а также укрепить связь поколений. Важно, что такие мероприятия помогают не только сохранить память о героических страницах нашей истории, но и вдохновляют новое поколение художников и зрителей на дальнейшее изучение и осмысление своей культурной идентичности.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

31-10-2024, 09:12
В Мариинском дворце открылась патриотическая выставка «Жена Героя»
18-02-2025, 12:20
В Мариинском дворце открылась выставка «Свои. Герои»
16-05-2025, 20:10
В Мариинском дворце прошло закрытие фестиваля «Эстафета вечной жизни»
19-02-2024, 13:39
Выставка «Художники России – Героям Отечества», приуроченная ко Дню Защитника Отечества
24-04-2025, 15:10
В Петербурге открылась выставка «Пулей и словом»
6-04-2023, 09:07
В Мариинском дворце открылась выставка «Гуманное оружие Победы»

Происшествия на дорогах

Вчера, 19:04
На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
Вчера, 13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
Вчера, 12:43
На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек
21-07-2025, 10:52
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
Наверх