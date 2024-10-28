Мошенники активизировали поиск дропперов после ужесточения законодательства

Злоумышленники активизировали поиск подставных лиц для вывода украденных у россиян средств, пишет РБК со ссылкой на данные представителей банков и компаний по информационной безопасности. По информации экспертов, это следствие вступления в силу поправок в 161-ФЗ «О Национальной платежной системе».

Отмечается, что в результате ужесточения законодательства, «срок жизни» счетов дропперов сокращается. Так, для продолжения ведения незаконной деятельности злоумышленники вынуждены привлекать значительно большее число посредников.

Как рассказали в Positive Technologies, после вступления в силу новых поправок (июль 2024 года) количество сообщений с поиском дропперов уменьшилось на 30%, однако уже с начала сентября спрос вырос и превысил количество обращений за аналогичный период на 15%.

Увеличилось и количество площадок, на которых злоумышленники ищут дропперов. Помимо вакансий, обещающих легкий заработок, злоумышленники могут искать посредников на сайте знакомств. При этом человек может и не подозревать о том, что участвует в преступной схеме. Так, новый знакомый может попросить девушку перевести деньги другу или маме, обещая за это солидное вознаграждение. Увеличивается и количество атак на школьников. Злоумышленники связываются с подростками на игровых платформах, предлагая обменять банковские реквизиты на внутриигровую валюту и редкие скины (внутриигровой предмет – прим.).

По данным экспертов, злоумышленники также активно привлекают родственников дропперов. Так, в ряде регионов дропперы продают не только свои данные, но и данные своих родственников. Некоторые – оформляют на близких людей новые дебетовые карты без их ведома. В целом мошенники стали чаще использовать третье лицо в схеме вывода денег. Например, злоумышленник может попросить свою жертву перевести средства на счет продавца криптовалюты, предварительно договорившись с ним о сделке по покупке цифровой валюты.

Кредитные организации обязаны контролировать транзакции россиян, а также блокировать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию дропперам, пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Кроме того, поправки в 161-ФЗ обязывают банки возвращать украденные у россиян средства, но только в том случае, если банк не предпринял никаких действий для того, чтобы остановить перевод средств на мошеннический счет, находящийся в базе Центрального банка», – отметил депутат.

По словам Немкина, внесенные поправки – один из самых эффективных методов борьбы с телефонным мошенничеством.

«Долгое время финансовые организации не несли вообще никакой ответственности за хищение средств у граждан. Теперь, чтобы не нести серьезных издержек, банки вынуждены развивать собственные антифрод-платформы и оперативно блокировать противозаконные транзакции», – пояснил он.

По словам депутата, всплеск спроса на услуги дропперов был ожидаем.

«Это, в том числе, связано с тем, что злоумышленники вынуждены дробить крупные денежные переводы, чтобы обойти антифрод-системы банков. По разным оценкам, в России от 500 тыс. до 2 млн дропперов. Ключевой негативный тренд – вовлечение в противоправную деятельность молодых людей. Злоумышленники предлагают получить легкие деньги, что подкупает молодых граждан. При этом зачастую мошенники не сообщают о своих настоящих намерениях, дропперы могут даже не подозревать, для чего именно будут использоваться их данные. Поэтому важно вести просветительскую работу – рассказывать о том, для каких целей используются услуги таких посредников и к каким последствиям это может привести», – отметил Немкин.