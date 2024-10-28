Мошенники активизировали поиск дропперов после ужесточения законодательства

Злоумышленники активизировали поиск подставных лиц для вывода украденных у россиян средств, пишет РБК со ссылкой на данные представителей банков и компаний по информационной безопасности. По информации экспертов, это следствие вступления в силу поправок в 161-ФЗ «О Национальной платежной системе».
Отмечается, что в результате ужесточения законодательства, «срок жизни» счетов дропперов сокращается. Так, для продолжения ведения незаконной деятельности злоумышленники вынуждены привлекать значительно большее число посредников.
Как рассказали в Positive Technologies, после вступления в силу новых поправок (июль 2024 года) количество сообщений с поиском дропперов уменьшилось на 30%, однако уже с начала сентября спрос вырос и превысил количество обращений за аналогичный период на 15%.
Увеличилось и количество площадок, на которых злоумышленники ищут дропперов. Помимо вакансий, обещающих легкий заработок, злоумышленники могут искать посредников на сайте знакомств. При этом человек может и не подозревать о том, что участвует в преступной схеме. Так, новый знакомый может попросить девушку перевести деньги другу или маме, обещая за это солидное вознаграждение. Увеличивается и количество атак на школьников. Злоумышленники связываются с подростками на игровых платформах, предлагая обменять банковские реквизиты на внутриигровую валюту и редкие скины (внутриигровой предмет – прим.).
По данным экспертов, злоумышленники также активно привлекают родственников дропперов. Так, в ряде регионов дропперы продают не только свои данные, но и данные своих родственников. Некоторые – оформляют на близких людей новые дебетовые карты без их ведома. В целом мошенники стали чаще использовать третье лицо в схеме вывода денег. Например, злоумышленник может попросить свою жертву перевести средства на счет продавца криптовалюты, предварительно договорившись с ним о сделке по покупке цифровой валюты.
Кредитные организации обязаны контролировать транзакции россиян, а также блокировать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию дропперам, пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
По словам Немкина, внесенные поправки – один из самых эффективных методов борьбы с телефонным мошенничеством.
По словам депутата, всплеск спроса на услуги дропперов был ожидаем.