Дропперам будет грозить до 6 лет лишения свободы

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил законодательный акт, устанавливающий уголовную ответственность для так называемых "дропперов" – физических лиц, передающих свои банковские карты или предоставляющих доступ к ним третьим лицам, занимающимся мошеннической деятельностью. Данные действия квалифицируются как неправомерный оборот средств платежей в соответствии со статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За передачу банковской карты, совершенную из корыстных побуждений, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо иных мер воздействия, включая обязательные работы или ограничение свободы. В случаях, когда приобретение или передача карты осуществляется с целью проведения незаконных финансовых операций, мера наказания может быть увеличена до шести лет лишения свободы и штрафа в размере до одного миллиона рублей.

Уголовная ответственность также предусмотрена за использование банковской карты по указанию посторонних лиц. Граждане, впервые совершившие данное преступление, могут быть освобождены от уголовной ответственности при условии добровольного сотрудничества со следствием.

По словам Антона Немкина, члена комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, принятые изменения являются важным этапом в борьбе с финансовым мошенничеством, особенно учитывая широкое вовлечение граждан в схемы незаконного обналичивания денежных средств. Ранее лица, выступающие в роли "дропперов", зачастую избегали ответственности, ссылаясь на незнание или просьбы знакомых, однако теперь их действия четко квалифицируются как уголовное преступление.

Данный закон направлен на пресечение деятельности по обналичиванию похищенных средств, что является критически важным элементом теневой экономики. Отсутствие "дропперов" существенно снижает эффективность мошеннических схем, поскольку именно они обеспечивают трансформацию цифровых краж в наличные средства, которые впоследствии сложно отследить. Введение реальных сроков лишения свободы призвано стать сдерживающим фактором для потенциальных исполнителей преступлений.

Важно отметить механизм освобождения от ответственности, который стимулирует сотрудничество со следствием и способствует раскрытию сложных и организованных преступных схем. Данная мера представляет собой своего рода сделку с правоохранительными органами, повышающую вероятность выявления организаторов преступных групп. Также необходимо усилить просветительскую работу среди населения, особенно среди молодежи, чтобы предотвратить совершение подобных преступлений по незнанию. Передача банковской карты за денежное вознаграждение или оформление счета на свое имя по просьбе третьих лиц теперь является уголовным преступлением, а не незначительным правонарушением.