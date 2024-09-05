В России может появиться уголовное наказание за оказание дропперских услуг

МВД России направило в правительство законопроект об установлении уголовной ответственности для дропперов – тех, кто передает злоумышленникам зарегистрированные на свое имя банковские карты.

Передачу карт или доступа к ним могут отнести к преступлениям средней тяжести, в ряде случаев к категории тяжких преступлений, сообщил ТАСС замначальника следственного департамента Данил Филиппов.

«Пока говорить о конкретном наказании рано. В зависимости от градации. Саму передачу [карт или доступа – прим.] мы предлагаем определить как преступление средней степени тяжести, но при определенных обстоятельствах – деятельности в составе организованной группы или организованной преступной группы - как тяжкое преступление», – поделился Филиппов в кулуарах Восточного экономического форума.

По оценкам Сбера, на 2022 год рынок дропперских услуг в России мог достигать 500 тыс. человек. При этом эксперты считают, что реальный объем рынка может составлять около 3 млн человек.

«Дропперы, по сути, подставные лица – те, кто помогает злоумышленникам вывести украденные у граждан денежные средства. Например, чтобы не вызвать подозрений со стороны банков или правоохранительных органов при выводе средств, злоумышленник разбивает «платеж» и переводит его сразу на несколько банковских счетов. Оценить реальный объем рынка достаточно сложно, но сегодня известно одно – услугами дропперов активно пользуются сетевые и телефонные мошенники, владельцы нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино. При этом ключевая опасность в том, что дропперство начинает пользоваться все большей популярностью у молодых людей», – пояснил депутат Госдумы, член комитета по информполитике Антон Немкин.

По данным экспертов Высшей школы экономики, до 60% дропперов – молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет.

«Молодежь рассматривает дропперство как легкий способ получения дохода. С каждой транзакции дроппер получает либо фиксированную оплату, либо процент от переведённых средств. Многие из таких посредников даже не подозревают о том, для каких именно целей используются данные их банковских карт – мошенничество может оказаться еще не самым опасным вариантом развития ситуации. Например, злоумышленники могут совершенно спокойно использовать банковские данные граждан для финансирования того же экстремизма или терроризма», – отметил он.

Ранее с предложением о внесении изменений в действующее законодательство, предусматривающих установление ответственности для физических лиц за передачу данных своей карты киберпреступникам, выступил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Должна ли быть введена уголовная или административная ответственность все-таки пока что дискуссионный вопрос. В любом случае, последствия за помощь в осуществлении противоправных действий быть должны. Установление ответственности здесь стоит рассматривать как превентивный механизм – пока ее нет, количество дропперов будет только увеличиваться», – считает Немкин.

Ранее в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе». Из них следует, что кредитные организации будут обязаны контролировать транзакции россиян, а также блокировать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию дропперам.

«Выявление дроппера – технически не самая легкая задача. Если, например, гражданин ежедневно осуществляет сотни транзакций, тогда антифрод-система банка, конечно, быстро найдет его. Но так работают далеко не все. Думаю, что в настоящий момент как раз крайне важно сосредоточиться на технических способах определения дропперских операций», – подчеркнул Немкин.