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Питерец.ру » Общество » Мошенники скупают аккаунты в мессенджерах для своих схем

Мошенники скупают аккаунты в мессенджерах для своих схем

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Мошенники массово приобретают или арендуют аккаунты в мессенджерах. Их владельцам выплачивается вознаграждение, сообщили в МВД.

Мошенники массово приобретают или арендуют аккаунты в мессенджерах. Их владельцам выплачивается вознаграждение, сообщили в МВД.

При этом через арендованные аккаунты злоумышленники обманывают людей, шантажируют, вербуют участников в запрещенные организации. За сдачу в аренду аккаунта может грозить ответственность вплоть до лишения свободы, напомнили в МВД.

«Сдав свой аккаунт [в мессенджере] в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ „Мошенничество“, — сказали в управлении, добавив, что по статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Аренда и продажа аккаунтов в мессенджерах – серьезная угроза кибербезопасности. Часто владельцы, передающие доступ к своим учетным записям, не осознают всех последствий, но именно их аккаунты становятся инструментами для обмана и незаконной деятельности, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Этот вид мошенничества выгоден преступникам, так как позволяет им скрывать свою личность. Арендованные аккаунты усложняют работу правоохранительных органов, поскольку преступления совершаются с номеров, зарегистрированных на реальных людей. В результате доказательная база размывается, а настоящие злоумышленники остаются в тени, в то время как владельцы сданных аккаунтов могут понести ответственность», - отметил депутат.

Пользователи должны понимать, что передача учетных данных третьим лицам – это не просто нарушение пользовательских соглашений мессенджеров, но и реальный риск столкнуться с уголовной ответственностью, добавил Немкин.

«Чтобы избежать проблем, важно соблюдать кибергигиену: никогда и никому не передавать свои аккаунты, использовать двухфакторную аутентификацию и следить за активностью в своих учетных записях. Кроме того, если вам предлагают сдать аккаунт в аренду за вознаграждение, стоит оперативно сообщить об этом в правоохранительные органы», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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