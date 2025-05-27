На Суворовском проспекте в Сквере финансистов в День города высадили сакуру

На Суворовском проспекте, в Сквере финансистов, прошла торжественная церемония посадки саженцев сакуры. В высадке одного из деревьев приняли участие вице-губернатор Алексей Корабельников и глава Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

На мероприятии присутствовали ключевые фигуры финансовых институтов города: руководитель Северо-Западного главного управления Центрального Банка РФ Павел Шаптала, глава Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу Александр Жуков, заместитель руководителя УФНС по Санкт-Петербургу Ольга Цень и председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина.

Сквер финансистов был основан в 2022 году. После реконструкции в сквере были созданы пешеходные аллеи, установлены удобные скамейки, смонтирована современная система освещения и установлен памятник рублю.

Реновация сквера осуществлена в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Алексей Корабельников подчеркнул: «Зеленые насаждения не только украшают город, но и играют важную роль в охране окружающей среды и создании условий для отдыха. Развитие «зеленого каркаса» нашего города, создание новых зеленых зон для комфортного отдыха горожан – приоритетное направление развития Санкт-Петербурга. Мы ежегодно расширяем площадь зеленых зон, и в текущем году новые территории зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) появятся во всех районах города, а именно 145 новых территорий общей площадью более 285 гектаров. К 2030 году зеленые насаждения в Санкт-Петербурге должны занимать не менее 30% территории города».

Дмитрий Суховерхов отметил: «Этот сквер имеет особое значение для Сбербанка. Неподалеку отсюда располагалась одна из сберегательных касс, которая продолжала работать даже в период блокады Ленинграда. И сегодня, в день основания Санкт-Петербурга, мы сделали городу и его жителям замечательный подарок, символизирующий надежду и новые перспективы».