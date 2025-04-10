В Петербурге вновь вернется на улицы шествие «Бессмертного полка»

В 2025 году, в знаменательную 80-ю годовщину Великой Победы, всероссийская акция «Бессмертный полк» примет смешанный формат, представляющий собой гармоничное сочетание традиционного шествия и виртуального участия. Решение о проведении очных шествий в каждом конкретном регионе будет приниматься индивидуально, с учетом оценки ситуации и обеспечения общественной безопасности. Это стало известно на состоявшейся в Москве пресс-конференции, посвященной организации акции в предстоящем году. Внимательное рассмотрение и тщательная оценка рисков – вот залог успешного и безопасного проведения мероприятия, подчеркнули организаторы.

Петербург, один из главных городов России, планирует возродить традиционное шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту. Заявка на проведение шествия будет подана петербургским отделением движения в ближайшие дни. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на пресс-конференции, особо отметил важность возвращения к традиционному формату в юбилейный год. Он подчеркнул, что шествие – это дань памяти героям Великой Отечественной войны, отцам и дедам, которые отстояли мир от фашистской угрозы. Возвращение к традиционному формату шествия призвано стать ярким кульминационным событием празднования 75-летия Победы, мощным символом памяти и благодарности. При этом, Беглов акцентировал внимание на абсолютном приоритете обеспечения безопасности всех участников мероприятия. Никакие праздничные мероприятия не должны идти в ущерб безопасности граждан, отметил губернатор. Подробный план обеспечения безопасности будет разработан и согласован с соответствующими службами.

Шествие «Бессмертного полка» по всей России состоится в единый день – 9 мая. Точное время начала шествия будет определяться региональными властями. В Санкт-Петербурге, например, планируется начать шествие в 15:00. Однако, организаторы пошли дальше традиционного формата, стремясь сделать участие максимально доступным для всех граждан. Это особенно важно в связи с различными обстоятельствами, которые могут помешать личному участию в шествии. Поэтому в 2025 году акция «Бессмертный полк» будет проходить в разнообразных форматах.

Помимо традиционного шествия, граждане смогут принять участие в онлайн-формате, разместив фотографии своих героев на официальном сайте акции. Также предусмотрены такие форматы, как автопробеги «Бессмертного полка», создание стен памяти в организациях и на предприятиях, размещение фотографий в социальных сетях. Это позволит максимально расширить аудиторию участников и дать возможность каждому почтить память своих предков, вне зависимости от места проживания и физических возможностей. Особое внимание уделено военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Для них будет организован специальный формат участия в акции «Бессмертный полк», который позволит им, несмотря на сложные обстоятельства, почтить память своих героев. Организаторы рассматривают различные варианты реализации этой идеи, чтобы обеспечить комфортное и безопасное участие военнослужащих в акции. Детали будут уточняться в ближайшее время.

Таким образом, в 2025 году акция «Бессмертный полк» станет масштабным и многогранным событием, объединяющим миллионы граждан России в едином порыве памяти и благодарности героям Великой Отечественной войны. Организаторы прилагают все усилия для того, чтобы акция прошла безопасно и стала поистине запоминающимся событием для всех участников. Многообразие форматов участия позволит каждому человеку внести свой вклад в увековечивание памяти героев, защитивших Родину. Особое внимание будет уделено безопасности и удобству участников, независимо от выбранного ими формата участия в акции.