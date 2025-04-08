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В Петербурге завершили подготовку разводных мостов к «большой» навигации

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Специалисты петербургского «Мостотреста» завершили подготовку разводных мостов к «большой» навигации 2025 года

Специалисты ГБУ «Мостотрест Санкт-Петербурга», ответственные за бесперебойное функционирование и исправность разводных мостов города на Неве, успешно завершили масштабную подготовку к предстоящей навигации 2025 года. Эта кропотливая работа, начатая еще 10 марта, включала в себя более чем 60 технологических разводок всех основных разводных мостов Северной столицы. Каждая из этих процедур была не просто формальным упражнением, а тщательно контролируемым технологическим процессом, направленным на выявление и устранение потенциальных неполадок в сложных механизмах разводных пролетов. Инженеры не только проверили работоспособность всех механизмов, но и провели точную настройку систем управления, обеспечивая синхронность и плавность работы всего оборудования.

Особое внимание было уделено ремонту и обслуживанию узлов и агрегатов, доступ к которым ограничен в зимний период. Затянувшаяся холодная погода и неизбежные процессы коррозии потребовали тщательной проверки и, в ряде случаев, ремонта скрытых элементов конструкций. Это позволило гарантировать безопасность и надежность работы мостов в течение всего навигационного периода. Результатом этой комплексной работы стало подтверждение полной готовности всех разводных мостов к интенсивной эксплуатации в условиях повышенной нагрузки, ожидаемой в период навигации.

Символическим началом навигационного сезона станет традиционное поднятие крыльев Дворцового моста в ночь на 10 апреля. Даже в случае отсутствия первых судов в акватории Невы, этот грандиозный монумент архитектуры поднимется, сообщая жителям и гостям города о начале регулярных разводок и живописном зрелище, которое ежегодно привлекает тысячи зрителей. График разводки мостов, как и в предыдущие годы, был тщательно спланирован и согласован со всеми заинтересованными сторонами, включая службы общественного транспорта. При его составлении учитывались не только расписания движения автобусов, трамваев и троллейбусов, но и загруженность различных транспортных магистралей, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

Навигационный период для большинства разводных мостов Санкт-Петербурга, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, традиционно начинается 10 апреля и заканчивается 30 ноября. Для мостов через Большую Невку период регулярных разводок несколько короче – с 20 апреля по 15 ноября. Однако, фактическое начало регулярных разводок и прохождения судов по Неве зависит от различных факторов, включая погодные условия и поступающие от ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ежедневные заявки на прохождение судов. Погода, как всегда, играет важную роль. Сильные ветра, резкое повышение уровня воды или устойчивые отрицательные температуры могут привести к временной приостановке разводок.

В этом году в график разводки внесено одно существенное изменение, касающееся Биржевого моста. Теперь этот мост будет разводиться в два этапа: с 2:00 до 2:55, а затем снова с 3:35 до 4:55. Это изменение, по всей видимости, связано с оптимизацией работы всего транспортного узла и учета изменившихся транспортных потоков. Время разводки и наводки остальных мостов осталось без изменений. С полным графиком разводок на 2025 год можно ознакомиться на официальном сайте «Мостотреста» по адресу https://mostotrest-spb.ru.

Стоит отметить, что, как и в предыдущие годы, разводка мостов не будет производиться в ночи, следующие за государственными праздниками. Таким образом, разводка будет приостановлена в ночь с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая, с 12 на 13 июня и с 4 на 5 ноября. Это мера предосторожности, направленная на обеспечение безопасности как для работников мостовых служб, так и для жителей и гостей города. Полное и точное соблюдение графика, а также готовность к непредвиденным ситуациям являются главными приоритетами для специалистов «Мостотреста», заботящихся о бесперебойном функционировании жизненно важной транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Источник: Администрация Петербурга
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