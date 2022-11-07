Договариваемся с саудитами

«Питерец.ру» сообщает, что между Петербургом и городами Саудовской Аравии могут быть запущены прямые авиарейсы. В настоящее время стороны обсуждают такую возможность.

Положительным моментом в таких переговорах становится статистика пассажиропотоков петербургского аэропорта. Поэтому рейсы становятся возможны. Еще между Петербургом, Дубаем и Абу-Даби присутствует взаимный туристический интерес.

Если переговоры окажутся удачными, то прямые рейсы из Пулково по данным направлениям будут запущены. Однако по поводу конкретных сроков ничего не известно. Об итогах переговоров мы узнаем позднее.

Саудовская Аравия входит в число стран, которые взаимодействуют с нами. Саудиты предпочитают не упускать выгоды, потому не играют в бесполезные санкции.