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В Петербурге к сезону навигации готовят природоохранный флот

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Природоохранный флот Петербурга готовят к сезону навигации

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников и председатель Комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик провели масштабное выездное совещание на территории СПб ГБУ «Экострой», одного из крупнейших многопрофильных природоохранных предприятий города. Цель визита – оценка деятельности предприятия и ознакомление с ходом выполнения природоохранных мероприятий, особое внимание при этом уделялось работе по очистке водных объектов Санкт-Петербурга.

Визит начался с подробного обсуждения масштабов и эффективности проводимых работ. Алексей Корабельников подчеркнул важность комплексного подхода к очистке городских водоемов, отметив, что Санкт-Петербург традиционно уделяет этому вопросу первостепенное значение. Он с гордостью сообщил о рекордном количестве водных объектов, включенных в программу ежедневной уборки – 367. Это впечатляющее число свидетельствует о серьезных усилиях города по поддержанию чистоты его многочисленных рек, каналов и прудов. Важным фактором, способствующим успеху в данной сфере, является участие Санкт-Петербурга в федеральном проекте «Вода России» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Это сотрудничество с федеральным центром позволяет не только получить дополнительное финансирование, но и реализовать амбициозные проекты по восстановлению уникальных исторических водных объектов, в частности, гидросистемы Государственного музея-заповедника «Царское Село». Корабельников особо выделил значимость этого сотрудничества для снижения нагрузки на городской бюджет и улучшения качества жизни более 200 000 жителей города, проживающих в непосредственной близости от восстанавливаемых водных объектов. Он подчеркнул, что восстановление исторических водных систем – это не просто очистка, а возвращение к первозданной красоте и историческому наследию города. Это комплексная работа, включающая ландшафтный дизайн, реставрацию береговых линий, а также создание комфортных зон отдыха для горожан. Вклад федерального проекта, по словам вице-губернатора, не только финансовый, но и организационный, позволяющий объединить усилия различных ведомств и организаций для достижения максимального результата.

Далее, вице-губернатор и председатель комитета лично осмотрели объекты предприятия СПб ГБУ «Экострой». Они посетили место проведения межнавигационного ремонта природоохранного флота, где были впечатлены масштабами и оснащенностью плавучей судоподъемно-судоремонтной базы. Участники совещания оценили возможности предприятия по самостоятельному проведению слесарных работ, технического обслуживания и корпусного ремонта судов. Наличие собственных ремонтных мощностей позволяет полностью удовлетворить потребности в текущем ремонте всего городского флота, что значительно экономит средства и время. Впечатляющим показателем эффективности деятельности предприятия является наличие на его балансе порядка 130 единиц природоохранной техники, включая буксиры, земснаряды, шаланды и специализированные машины-амфибии – все это современное оборудование, необходимое для эффективной очистки и поддержания чистоты водных объектов Санкт-Петербурга. Это флот высокой технологичности, способный решать задачи любой сложности.

По итогам выездного совещания Алексей Корабельников дал поручение о своевременном завершении межнавигационного ремонта всех единиц флота для обеспечения полной готовности к выполнению работ по очистке водных объектов в предстоящем навигационном сезоне. Он подчеркнул важность качественного и своевременного выполнения всех запланированных мероприятий для поддержания экологического благополучия города. Это обеспечит не только экологическую безопасность, но и комфортную среду проживания для жителей Санкт-Петербурга. Визит продемонстрировал серьезный подход городских властей к решению экологических проблем и эффективность работы СПб ГБУ «Экострой».

Источник: Администрация Петербурга
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