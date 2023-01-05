В Петербурге в связи с запретом выхода на лед усилено патрулирование водных объектов

В Петербурге до 15 января продолжает действовать запрет выхода на лед водных объектов. Соответствующее Постановление Правительства губернатор Александр Беглов подписал 10 ноября 2022 года.

Несмотря на постоянную отрицательную температуру воздуха, ледовое покрытие Финского залива и других водоемов еще не набрало достаточную прочность. Выход на лед крайне опасен.

При этом выход на лед рек и каналов в центральной части города, а также на всем протяжении Невы и ее притоков, запрещен и после 15 января. За нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

«Спасатели и оперативные службы усилили патрулирование водных объектов. Но и сами петербуржцы и гости города должны проявить ответственность. Особое внимание необходимо уделять детям, регулярно им напоминать, что выходить на лед – нельзя», - подчеркнул Александр Беглов.

В зимний период за безопасностью людей на водных объектах круглосуточно следят сотрудники МЧС России и Поисково-спасательной службы Петербурга. В рейдах, которые регулярно проводит Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, участвуют сотрудники правоохранительных органов и районных администраций.

В городе работают 18 спасательных станций. Спасатели патрулируют водоемы, проверяют толщину льда, анализируют ситуацию с помощью системы видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов. Современная техника позволяет специалистам прибыть на место происшествия через пять минут после вызова.

С начала года со льда были выведены около 80 человек. В основном это любители зимней рыбалки. Проведено 4 профилактических рейда. Спасено 9 человек.

Оперативные службы постоянно следят за ледовой обстановкой, патрулируют береговую линию. Если к 15 января лед не наберет достаточную прочность, запрет выхода на лед будет продлен. Решение будет приниматься на основании заключений метеорологов и спасателей.