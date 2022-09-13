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Питерец.ру » Экономика » Петербург расширяет экономическое сотрудничество с Республикой Беларусь

Петербург расширяет экономическое сотрудничество с Республикой Беларусь

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Опубликовал: Вадик Котов
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Санкт‑Петербург расширяет экономическое сотрудничество с Республикой Беларусь

Вице-губернатор Санкт‑Петербурга Валерий Москаленко возглавил делегацию Санкт‑Петербурга в Республику Беларусь на торжественных мероприятиях в честь 955-летия города Минска. В рамках визита петербургская делегация совместно с председателем Минского городского исполнительного комитета Минска Владимиром Кухаревым возложила цветы к обелиску «Минск – город-герой». Валерий Москаленко передал поздравления главе города и в его лице всем жителям Минска от Губернатора Санкт‑Петербурга. 

В рамках официального визита делегации Санкт‑Петербурга организована серия встреч по вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества. Состоялись встречи с вице-премьером Республики Беларусь Петром Пархомчиком, Министром экономики Александром Червяковым и председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым.

«С учетом текущих экономических и политических вызовов мы усиливаем совместную работу с нашими белорусскими коллегами. В ходе проведенных встреч договорились о дальнейшей работе по расширению сотрудничества в сфере поставок и производства специализированной техники, локализации ряда производств на территории Санкт‑Петербурга, в том числе в рамках офсетных контрактов», - прокомментировал итоги визита Валерий Москаленко.

Вице-губернатор также принял участие в работе Международного Форума экономического сотрудничества в Минске, в рамках которого состоялось обсуждение вопросов развития промышленного и инвестиционного сотрудничества.

Источник: Администрация Петербурга
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