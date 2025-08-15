ента новостей

09:41
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
09:17
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра
09:10
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
09:10
В Госдуме напомнили о необходимости системного усиления кибербезопасности в медицине на фоне ускорения темпов роста числа утечек
08:46
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение
08:18
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
08:14
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
02:25
Канадец Джозеф Бландизи и американец Рокко Гримальди – новички хоккейного СКА
00:54
Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е
20:03
Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк
17:08
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
14:26
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
14:02
Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине
13:59
Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием
13:54
В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники
13:49
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
13:19
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области
13:16
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
13:07
В Петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
13:04
В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя
12:05
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
09:59
За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть
09:13
Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски
09:02
Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется
08:49
Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает
01:42
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
21:17
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
20:31
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
17:50
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»

В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Единая Россия
Петербуржцы принимают активное участие в спортивных мероприятиях марафона «Сила России»

В Санкт-Петербурге, Северной столице России, с размахом прошёл традиционный спортивный марафон «Сила России», инициатива которого принадлежит партии «Единая Россия» и её сторонникам. Марафон охватил несколько районов города, демонстрируя масштабность и разнообразие предлагаемых активностей. В каждом районе программа была уникальной, но общей нитью проходила идея пропаганды здорового образа жизни и популяризации норм ГТО (Готов к труду и обороне).

В Приморском районе, на стадионе «Озеро Долгое», события развернулись вокруг старинной русской игры – лапты. Жители района, собравшиеся на мероприятие, начали с общей разминки под руководством опытных инструкторов. Затем последовали подробные уроки правил игры в лапту, проводимые тренерами районного Центра спорта. Объяснения были доступны и понятны даже для новичков, что позволило участникам всех возрастов с удовольствием включиться в игру. Захватывающий турнир, прошедший после вводного курса, выявил победителей, которые были достойно награждены организаторами. Владимир Фациевич-Слинченко, секретарь районного отделения «Единой России», подчеркнул важность подобных мероприятий для укрепления дружеских связей между жителями и воспитания подрастающего поколения в духе здорового образа жизни. Он отметил непреклонную поддержку партии в отношении инициатив, направленных на развитие физической культуры и спорта, выделив их значимость в формировании крепкого и здорового общества.

Совершенно иная, но не менее насыщенная программа ожидала жителей Фрунзенского района. В Парке Героев-Пожарных развернулась настоящая спортивная арена. Сторонники партии из этого района организовали мастер-классы по выполнению нормативов ВФСК ГТО, пригласив опытных инструкторов, которые подошли к каждому участнику индивидуально, объясняя технику выполнения упражнений и помогая корректировать движения для достижения оптимальных результатов. Участники смогли проверить свои физические возможности, выполняя различные упражнения: отжимания, прыжки, наклоны, бег на короткие и средние дистанции. Площадки работали без перерыва, позволяя каждому желающему попробовать свои силы. Алексей Ершов, председатель совета сторонников партии Фрунзенского района, отметил значимость марафона «Сила России» для развития массового спорта и пропаганды ценностей ГТО. Он подчеркнул, что физическая культура является неотъемлемой частью патриотического воспитания и формирования здорового, активного поколения. Он выразил удовлетворение активным участием жителей и заявил о намерении продолжать поддержку подобных проектов, способствующих укреплению физического и духовного здоровья петербуржцев.

Калининский район также не остался в стороне от общего спортивного праздника. Местные единороссы и сторонники партии организовали яркий и динамичный спортивный фестиваль. Официальное открытие прошло с участием председателя совета сторонников Калининского районного отделения «Единой России» Натальи Логвиновой и двукратного олимпийского чемпиона по биатлону, члена политического совета районного отделения партии Дмитрия Васильева. Наталья Логвинова подчеркнула важность спорта для здорового образа жизни, отметив его положительное влияние на физическое и психологическое благополучие человека. Она призвала каждого найти для себя подходящий вид спорта и регулярно заниматься им для поддержания здоровья и достижения лучших результатов в жизни. Фестиваль включал в себя разнообразные состязания: семейные команды соревновались в весёлых эстафетах, проходили трассу спортивного ориентирования, играли в волейбол и фрисби. Были организованы площадки для прыжков на скакалке, скандинавской ходьбы и прохождения полосы препятствий. Многие посетители разных возрастов с удовольствием выполняли нормы ГТО, доказывая свою готовность к труду и обороне. Дмитрий Васильев, в свою очередь, поделился своим опытом и мотивировал участников к достижению новых высот в спорте и жизни. Он отметил, что спорт учит дисциплине, настойчивости и умению преодолевать трудности, что важно не только для спортивных достижений, но и для успеха в любых сферах жизни. Он подчеркнул важность поддержки массового спорта и пропаганды здорового образа жизни как неотъемлемой части патриотического воспитания и формирования сильного и здорового общества.

В целом, марафон «Сила России» в Санкт-Петербурге продемонстрировал масштабную работу партии «Единая Россия» в области развития физической культуры и спорта, способствуя укреплению здоровья нации и формированию активного и здорового образа жизни у граждан всех возрастов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-06-2023, 18:21
Сторонники «Единой России» организовали спортивный праздник в Невском районе
26-06-2023, 12:09
В парке «Озеро Долгое» по инициативе сторонников «Единой России» прошел трёхчасовой марафон «Сила России»
30-11-2022, 21:21
В Петербурге состоится спортивный конкурс среди сборных команд детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в полиции
2-04-2015, 11:48
Жители Северо-Запада регистрируются на Зеленый марафон Сбербанка
9-05-2023, 16:13
9 мая в Петербурге организовали мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей для нужд фронта
7-04-2023, 14:38
В Петербурге стартовал патриотический марафон «Наша Победа», приуроченный к 9 мая

Происшествия на дорогах

Сегодня, 08:18
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
Сегодня, 08:14
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
11-08-2025, 20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
11-08-2025, 09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
Наверх