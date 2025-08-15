В Санкт-Петербурге, Северной столице России, с размахом прошёл традиционный спортивный марафон «Сила России», инициатива которого принадлежит партии «Единая Россия» и её сторонникам. Марафон охватил несколько районов города, демонстрируя масштабность и разнообразие предлагаемых активностей. В каждом районе программа была уникальной, но общей нитью проходила идея пропаганды здорового образа жизни и популяризации норм ГТО (Готов к труду и обороне).

В Приморском районе, на стадионе «Озеро Долгое», события развернулись вокруг старинной русской игры – лапты. Жители района, собравшиеся на мероприятие, начали с общей разминки под руководством опытных инструкторов. Затем последовали подробные уроки правил игры в лапту, проводимые тренерами районного Центра спорта. Объяснения были доступны и понятны даже для новичков, что позволило участникам всех возрастов с удовольствием включиться в игру. Захватывающий турнир, прошедший после вводного курса, выявил победителей, которые были достойно награждены организаторами. Владимир Фациевич-Слинченко, секретарь районного отделения «Единой России», подчеркнул важность подобных мероприятий для укрепления дружеских связей между жителями и воспитания подрастающего поколения в духе здорового образа жизни. Он отметил непреклонную поддержку партии в отношении инициатив, направленных на развитие физической культуры и спорта, выделив их значимость в формировании крепкого и здорового общества.

Совершенно иная, но не менее насыщенная программа ожидала жителей Фрунзенского района. В Парке Героев-Пожарных развернулась настоящая спортивная арена. Сторонники партии из этого района организовали мастер-классы по выполнению нормативов ВФСК ГТО, пригласив опытных инструкторов, которые подошли к каждому участнику индивидуально, объясняя технику выполнения упражнений и помогая корректировать движения для достижения оптимальных результатов. Участники смогли проверить свои физические возможности, выполняя различные упражнения: отжимания, прыжки, наклоны, бег на короткие и средние дистанции. Площадки работали без перерыва, позволяя каждому желающему попробовать свои силы. Алексей Ершов, председатель совета сторонников партии Фрунзенского района, отметил значимость марафона «Сила России» для развития массового спорта и пропаганды ценностей ГТО. Он подчеркнул, что физическая культура является неотъемлемой частью патриотического воспитания и формирования здорового, активного поколения. Он выразил удовлетворение активным участием жителей и заявил о намерении продолжать поддержку подобных проектов, способствующих укреплению физического и духовного здоровья петербуржцев.

Калининский район также не остался в стороне от общего спортивного праздника. Местные единороссы и сторонники партии организовали яркий и динамичный спортивный фестиваль. Официальное открытие прошло с участием председателя совета сторонников Калининского районного отделения «Единой России» Натальи Логвиновой и двукратного олимпийского чемпиона по биатлону, члена политического совета районного отделения партии Дмитрия Васильева. Наталья Логвинова подчеркнула важность спорта для здорового образа жизни, отметив его положительное влияние на физическое и психологическое благополучие человека. Она призвала каждого найти для себя подходящий вид спорта и регулярно заниматься им для поддержания здоровья и достижения лучших результатов в жизни. Фестиваль включал в себя разнообразные состязания: семейные команды соревновались в весёлых эстафетах, проходили трассу спортивного ориентирования, играли в волейбол и фрисби. Были организованы площадки для прыжков на скакалке, скандинавской ходьбы и прохождения полосы препятствий. Многие посетители разных возрастов с удовольствием выполняли нормы ГТО, доказывая свою готовность к труду и обороне. Дмитрий Васильев, в свою очередь, поделился своим опытом и мотивировал участников к достижению новых высот в спорте и жизни. Он отметил, что спорт учит дисциплине, настойчивости и умению преодолевать трудности, что важно не только для спортивных достижений, но и для успеха в любых сферах жизни. Он подчеркнул важность поддержки массового спорта и пропаганды здорового образа жизни как неотъемлемой части патриотического воспитания и формирования сильного и здорового общества.

В целом, марафон «Сила России» в Санкт-Петербурге продемонстрировал масштабную работу партии «Единая Россия» в области развития физической культуры и спорта, способствуя укреплению здоровья нации и формированию активного и здорового образа жизни у граждан всех возрастов.