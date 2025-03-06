В Петербурге модернизируют лифтовое хозяйство

«Питерец.ру» сообщает, что в 2025 году в многоквартирных домах СПб не останется лифтов с истекшим сроком годности, о чем заявил градоначальник Александр Беглов. По его словам, в городе проводится масштабная модернизация лифтового хозяйства.

За последние годы было заменено огромное количество лифтов, из них 2,5 тыс. – в 2024-м. В 2025 году работа по замене старого лифтового оборудования будет завершена: лифтов с истекшим сроком годности больше не останется.

Губернатор подчеркнул, что безопасность жителей – главный приоритет городских властей. Поэтому все работы проводятся в строгом соответствии с установленными требованиями и нормами безопасности. Для этого и действует масштабная программа модернизации лифтового хозяйства города.