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Питерец.ру » Общество » В Петербурге модернизируют лифтовое хозяйство

В Петербурге модернизируют лифтовое хозяйство

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
В 2025 году в СПБ произведут замену оставшихся старых лифтов

«Питерец.ру» сообщает, что в 2025 году в многоквартирных домах СПб не останется лифтов с истекшим сроком годности, о чем заявил градоначальник Александр Беглов. По его словам, в городе проводится масштабная модернизация лифтового хозяйства.

За последние годы было заменено огромное количество лифтов, из них 2,5 тыс. – в 2024-м. В 2025 году работа по замене старого лифтового оборудования будет завершена: лифтов с истекшим сроком годности больше не останется.

Губернатор подчеркнул, что безопасность жителей – главный приоритет городских властей. Поэтому все работы проводятся в строгом соответствии с установленными требованиями и нормами безопасности. Для этого и действует масштабная программа модернизации лифтового хозяйства города.

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