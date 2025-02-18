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Питерец.ру » Общество » В СПб меняют старые лифты

В СПб меняют старые лифты

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
В Северной столице к 2030 году планируют заменить около 5 тыс. старых лифтов

«Питерец.ру» сообщает, что за 5 лет в СПб собираются заменить около 5 тыс. старых лифтов. По имеющимся данным, в настоящий момент в городе действует программа по замене и модернизации подъемных механизмов.

В 2024 году заменили более 2,6 тыс. лифтов, в этом году поменяют еще 1,6 тыс. механизмов, отслуживших свой срок. Стоит отметить, что замена лифтов проводится в соответствии с требованиями безопасности и комфорта пассажиров. Новые лифтовые механизмы оснащаются современными системами управления и обеспечивают плавный и безопасный подъем.

Замена старых лифтов на новые позволит повысить уровень безопасности и комфорта жителей и гостей города. При этом работа по замене оборудования на новое продолжится и в дальнейшем.

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