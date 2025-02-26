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Питерец.ру » Общество » В СПб внедрили уникальную систему работы с грузами

В СПб внедрили уникальную систему работы с грузами

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Губернатор Беглов объявил о внедрении уникальной системы сортировки грузов в СПб

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб была внедрена первая в РФ роботизированная система сортировки грузов. По словам губернатора Беглова, она позволит ускорить обработку и доставку грузов, а также снизить затраты на логистику. Она будет использоваться в различных отраслях, включая торговлю, производство и транспорт.

Система оснащена современными роботами, способными выполнять сложные операции по сортировке и упаковке грузов. Она также обладает высокой степенью автоматизации, что позволяет снизить время на обработку заказов и улучшить работу логистических центров.

Губернатор отметил, что внедрение таких систем станет важным моментом в развитии логистической инфраструктуры города. Он выразил уверенность, что это позволит сделать СПб еще более привлекательным для бизнеса и инвесторов.

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