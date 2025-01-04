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Питерец.ру » Экономика » Глава СПб о развитии ОЭЗ

Глава СПб о развитии ОЭЗ

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gorod-plus.tv
Развитие ОЭЗ в СПб: взгляд Александра Беглова

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов поделился важными новостями о развитии ОЭЗ в СПб. В прошедшем году она продемонстрировала серьезный прогресс, улучшив свои позиции в рейтингах.

Согласно заявлению Беглова, СПб оказался 2-м по устойчивому развитию и привлекательности для инвесторов. Это достижение подчеркивает усилия города по созданию благоприятной среды для бизнеса и привлечения инвестиций. Успехи в этих областях являются важным индикатором экономической стабильности и роста.

Губернатор также отметил, что особое внимание уделяется освоению новых площадок, таких как «Парнас» и «Шушары». Кроме того, в планах города создание еще одной ОЭЗ в районе ст. метро «Дыбенко», что позволит расширить границы экономической активности и привлечь дополнительные инвестиции.

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