Глава СПб о развитии ОЭЗ

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов поделился важными новостями о развитии ОЭЗ в СПб. В прошедшем году она продемонстрировала серьезный прогресс, улучшив свои позиции в рейтингах.

Согласно заявлению Беглова, СПб оказался 2-м по устойчивому развитию и привлекательности для инвесторов. Это достижение подчеркивает усилия города по созданию благоприятной среды для бизнеса и привлечения инвестиций. Успехи в этих областях являются важным индикатором экономической стабильности и роста.

Губернатор также отметил, что особое внимание уделяется освоению новых площадок, таких как «Парнас» и «Шушары». Кроме того, в планах города создание еще одной ОЭЗ в районе ст. метро «Дыбенко», что позволит расширить границы экономической активности и привлечь дополнительные инвестиции.