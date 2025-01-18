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Питерец.ру » Общество » На площади Победы почтили память героических защитников и жителей блокадного Ленинграда

На площади Победы почтили память героических защитников и жителей блокадного Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Торжественно-траурная церемония, посвященная 82-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, прошла на площади Победы

Сегодня, в День прорыва блокады Ленинграда, на Площади Победы собрались представители власти и общества, чтобы отдать дань уважения тем, кто пережил одно из самых страшных испытаний в истории нашего народа. В этом значимом мероприятии приняли участие Губернатор города Александр Беглов, Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, а также ветераны, депутаты ЗакСа и Государственной Думы, члены Молодежного парламента. 

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу, который стал символом мужества и стойкости ленинградцев. Этот жест является не просто данью памяти, но и выражением глубокой благодарности к тем, кто в самые трудные времена не сломался и продолжал бороться за свободу своего города. Важно отметить, что блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, унесла жизни миллионов людей, но оставила после себя яркий пример мужества и самоотверженности. 

В этот день участники мероприятия вспомнили не только о тех, кто выжил, но и о тех, кто отдал свою жизнь ради будущих поколений. Память о подвиге ленинградцев напоминает нам о необходимости единства и сплоченности в трудные времена. Это также подчеркивает важность передачи исторической памяти новым поколениям, чтобы они знали о героизме своих предков и ценили мирное время, в котором живут. 

День прорыва блокады — это не только день скорби, но и день гордости за силу духа, проявленную людьми, которые, несмотря на голод и страх, продолжали надеяться на лучшее. Важно, чтобы такие события не забывались, и мы продолжали чтить память героев, которые навсегда останутся в наших сердцах.

Источник: ЗАКС
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