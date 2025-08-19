ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В квартире на улице Демьяна Бедного обнаружено тело пенсионерки с ножевыми ранениями

В квартире на улице Демьяна Бедного обнаружено тело пенсионерки с ножевыми ранениями

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины  

В квартире, расположенной на улице Демьяна Бедного, 18 августа текущего года было найдено тело женщины 1964 года рождения. Экспертиза установила наличие колото-резаной раны в области шеи. По предварительным заключениям судебно-медицинских экспертов, смерть женщины произошла приблизительно две недели назад.

В связи с обнаружением тела с признаками насильственной смерти, Следственным отделом по Калининскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело. Дело квалифицировано по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, что соответствует признакам убийства.

Следователи провели тщательный осмотр места происшествия и в настоящее время осуществляют комплекс необходимых следственных действий. Целью данных мероприятий является установление личности преступника, а также выяснение всех обстоятельств, связанных с совершением данного преступления.

Из той же квартиры, где было обнаружено тело, бригада скорой психиатрической помощи забрала 39-летнего сына погибшей. Мужчина был направлен для обследования и лечения в городскую психиатрическую больницу № 3. Согласно имеющимся данным, и сын, и его мать ранее состояли на учете в психоневрологическом диспансере.

Все по теме: Калининский район, ножевое ранение, убийство
