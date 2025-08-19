ента новостей

В Петербурге экологические службы за неделю собрали около 20 тонн опасных отходов

В Петербурге экологические службы за неделю собрали около 20 тонн опасных отходов

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Около 20 тонн опасных отходов собрали экологические службы за неделю

В период с 11 по 17 августа городские службы, отвечающие за экологическую безопасность, получили внушительное количество обращений от обеспокоенных жителей – 399 сообщений. Это свидетельствует о высокой активности граждан в вопросах охраны окружающей среды и необходимости оперативного реагирования со стороны соответствующих органов. Специалисты городской экологической аварийной службы, входящей в структуру ГБУ «Экострой», немедленно приступили к работе. Было осуществлено 16 выездов на места предполагаемых экологических нарушений, связанных с опаснейшим загрязнением – ртутью. Характер этих загрязнений, их масштаб и потенциальный вред для здоровья населения требовали незамедлительного вмешательства специалистов. Каждая ситуация анализировалась индивидуально, проводился тщательный осмотр места предполагаемого загрязнения, и принимались необходимые меры по его локализации и ликвидации. Подробное документирование каждого случая позволяло составить полную картину ситуации и понять масштабы проблемы.

Параллельно, суда и персонал СПб ГКУ «Пиларн», ответственные за мониторинг и ликвидацию последствий разливов нефти и других опасных веществ, находились в режиме повышенной готовности. Быстрота реагирования в подобных ситуациях – залог предотвращения серьёзных экологических катастроф. В течение недели специалисты «Пиларн» совершили 2 выезда на проверку сообщений о возможных нефтеразливах. Несмотря на то, что масштабные разливы не были зафиксированы, своевременная проверка позволила исключить риск загрязнения водных объектов и предотвратить негативные последствия для окружающей среды. Каждое сообщение рассматривалось с максимальным вниманием и проводилась тщательная визуальная проверка территории.

Для эффективной ликвидации загрязнений было применено специальное оборудование. В частности, активная пена была использована для обработки реки Малая Нева в районе набережной Макарова, дом 58, и Дудергофского канала в районе 1-го Петергофского моста. Это позволило нейтрализовать загрязнения и предотвратить их дальнейшее распространение. Объем работ по очистке водных объектов свидетельствует о серьёзности ситуации и необходимости постоянного мониторинга экологической обстановки в городе.

Помимо реагирования на экстренные ситуации, городская система активно принимала опасные отходы от населения. За неделю было принято и направлено на утилизацию 20,3 тонны таких отходов. Это включает в себя 665 кг люминесцентных ламп (содержащих ртуть), 110 кг светодиодных ламп, 13 кг ртутных термометров и других ртутьсодержащих приборов, представляющих серьёзную опасность для окружающей среды и здоровья человека. Большой объём отработанных батареек и аккумуляторов (1,8 т малогабаритных и 28 кг крупногабаритных) также был передан на безопасную переработку. Значительное количество бытовой химии и химических отходов (1 т), отработанных масел (482 кг), лекарств и препаратов (348 кг), а также металлической ртути и загрязненных ею отходов (42 кг) попали под систему утилизации и обезвреживания. Кроме того, было принято 14 т автомобильных покрышек, 1,8 т бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники, включая картриджи, и даже 1 кг противогазов, утративших свои свойства. В общей сложности, было вывезено 54 м³ отходов, что подтверждает эффективность системы сбора и утилизации опасных отходов.

Вся эта работа по ликвидации загрязнений и обработке опасных отходов является важной частью деятельности городских служб по охране окружающей среды. Круглосуточная работа мобильной экологической дежурной службы по телефону 417-59-36 позволяет оперативно реагировать на все поступающие сообщения и обеспечивать безопасность экологической обстановки в городе. Своевременное обращение граждан и профессиональная работа специалистов являются залогом сохранения чистоты и здоровья нашей окружающей среды.

