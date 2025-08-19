ента новостей

В Петербурге отмечают 186-летие со дня открытия Пулковской астрономической обсерватории

В Петербурге отмечают 186-летие со дня открытия Пулковской астрономической обсерватории

Администрация Петербурга
186 лет со дня открытия Пулковской астрономической обсерватории

Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – 186-летие со дня начала работы Пулковской обсерватории, одного из самых значимых научных учреждений России, истинной жемчужины Санкт-Петербурга. Эта дата – не просто очередная годовщина, а напоминание о вековом вкладе российской науки в мировое астрономическое сообщество. История Пулковской обсерватории тесно переплетается с историей развития науки в России, начиная с первых шагов, предпринятых еще Петром Первым, который заложил основы астрономических исследований, создав обсерваторию при Петербургской академии наук. Однако эта первая обсерватория со временем устарела, не отвечая требованиям стремительно развивающейся науки.

Прошло столетие, и Россия, совершив значительный рывок в науке и образовании, была готова к созданию совершенно нового научного центра. Именно тогда, по воле Императора Николая I, было принято судьбоносное решение о строительстве Пулковской обсерватории – обсерватории, которая должна была стать флагманом астрономических исследований в Российской империи. Выбор места для строительства был не случаен. Император лично распорядился выкупить земельные участки у государственных крестьян на Пулковских высотах – самом высоком месте в окрестностях Санкт-Петербурга, что обеспечивало наилучшие условия для астрономических наблюдений, минимизируя влияние атмосферных искажений. Строительство великолепных зданий обсерватории было поручено известному архитектору Александру Брюллову, имя которого навсегда вписано в историю этого уникального научного комплекса.

Возглавил новую обсерваторию выдающийся астроном мирового уровня – Василий Яковлевич Струве, человек, чье имя стало синонимом престижа и научного авторитета. Для обеспечения проведения высококачественных исследований было закуплено самое передовое на тот момент астрономическое оборудование. И эти инвестиции в науку принесли свои плоды. Пулковская обсерватория быстро завоевала мировую известность, став одним из ведущих центров астрономических исследований и гордостью России. Современники с полным правом называли ее астрономической столицей мира. Петербургские астрономы сделали ряд важнейших открытий, создали уникальные каталоги звезд, разработали новые, передовые методы наблюдений, провели фундаментальные исследования в области астрометрии и астрофизики, которые значительно продвинули вперед мировое понимание Вселенной.

Однако история Пулковской обсерватории не была безоблачной. Великая Отечественная война нанесла ей тяжелейший удар. Обсерватория, оказавшаяся в зоне ожесточенных боев за Ленинград, была практически полностью разрушена. Несмотря на эвакуацию большей части инструментов и научных материалов, многие уникальные и бесценные приборы были безвозвратно утрачены. Война нанесла огромный урон не только материальной базе, но и подорвала научный потенциал. Восстановление Пулковской обсерватории после войны стало настоящим подвигом. По чертежам Александра Брюллова, с невероятными усилиями и самоотверженностью были восстановлены исторические здания, а обсерватория вновь обрела свой первозданный облик. Работа по восстановлению заняла долгие годы, требуя огромных усилий и высочайшего профессионализма.

И вот сегодня, спустя десятилетия, Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН продолжает свою плодотворную работу, сохраняя статус ведущего научного центра как в России, так и на мировой арене. В ее стенах трудятся выдающиеся ученые, проводящие фундаментальные исследования по всем направлениям современной астрономии. Их научные достижения имеют исключительно важное значение для развития космической отрасли и укрепления технологического лидерства России. Особое внимание уделяется работе с молодежью: в обсерватории действуют кружки для школьников, проводятся олимпиады, конкурсы и мастер-классы, что способствует привлечению будущего поколения ученых к изучению астрономии. Пулковская обсерватория и проходящий через нее Пулковский меридиан остаются важнейшими символами Санкт-Петербурга, гордостью российской науки и наследием, которое мы должны бережно хранить и приумножать. Желаю коллективу Пулковской обсерватории новых успехов и грандиозных открытий во славу российской науки!

