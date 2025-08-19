ента новостей

В Петербурге экологические службы за неделю собрали около 20 тонн опасных отходов
День памяти героических защитников Ивановского пятачка
В «Колизее» Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
Премьера спектакля «Рок-н-ролл на закате»
На Софийской улице завершили модернизацию наружного освещения
В квартире на улице Демьяна Бедного обнаружено тело пенсионерки с ножевыми ранениями
В Пушкине задержали 17-летнего курьера мошенников, обманувших 90-летнего
В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого грабеже
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
В Петербурге выявили мошенничество с социальными выплатами
В Петербурге отмечают 186-летие со дня открытия Пулковской астрономической обсерватории
На Васильевском острове дом архитектора Бенуа признан региональным памятником
В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
Выставка «Маленькие взрослые»
Выставка «Странствие духовидца»
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»
Google могут обязать продать браузер Chrome из-за антимонопольного дела
В Петербурге стартует реализация федерального проекта «Вода России»
В Гарболово задержали стрелка по окнам
В Выборге мужчину оставили без денег у ночного клуба
В Тихвине задержали троих подозреваемых в грабеже
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
В Петербурге задержала стрелявшего у алкомаркета на улице Седова
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже курьера
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы
Русское географическое общество отмечает 180-летие
В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД
В Петербурге выявили мошенничество с социальными выплатами

В Петербурге выявили мошенничество с социальными выплатами

Полицейские Петербурга выявили мошенничество с социальными выплатами на сумму более 1,4 миллиона рублей

В результате проведения оперативно-розыскных действий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга выявлен случай мошеннических действий, связанных с незаконным получением социальных выплат в особо крупном размере.

Следствием установлено, что 66-летний, проживающий в Санкт-Петербурге, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, в период с 2015 по 2017 годы предоставил в органы медико-социальной экспертизы фальсифицированные документы, содержащие ложные сведения о состоянии его здоровья. На основании указанных подложных документов ему была незаконно присвоена вторая группа инвалидности.

Впоследствии, указанные сведения были использованы для оформления и получения пенсии по инвалидности, а также ежемесячных социальных выплат. В период с 2015 по 2025 год на банковский счёт подозреваемого было неправомерно перечислено более 1,4 миллиона рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). Подозреваемый задержан в соответствии со статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния.

