В Петербурге выявили мошенничество с социальными выплатами

В результате проведения оперативно-розыскных действий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга выявлен случай мошеннических действий, связанных с незаконным получением социальных выплат в особо крупном размере.

Следствием установлено, что 66-летний, проживающий в Санкт-Петербурге, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, в период с 2015 по 2017 годы предоставил в органы медико-социальной экспертизы фальсифицированные документы, содержащие ложные сведения о состоянии его здоровья. На основании указанных подложных документов ему была незаконно присвоена вторая группа инвалидности.

Впоследствии, указанные сведения были использованы для оформления и получения пенсии по инвалидности, а также ежемесячных социальных выплат. В период с 2015 по 2025 год на банковский счёт подозреваемого было неправомерно перечислено более 1,4 миллиона рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). Подозреваемый задержан в соответствии со статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния.