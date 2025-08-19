ента новостей

13:48
В Петербурге экологические службы за неделю собрали около 20 тонн опасных отходов
11:43
День памяти героических защитников Ивановского пятачка
11:00
В «Колизее» Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
10:57
Премьера спектакля «Рок-н-ролл на закате»
10:48
На Софийской улице завершили модернизацию наружного освещения
10:33
В квартире на улице Демьяна Бедного обнаружено тело пенсионерки с ножевыми ранениями
10:07
В Пушкине задержали 17-летнего курьера мошенников, обманувших 90-летнего
09:39
В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого грабеже
09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
09:23
В Петербурге выявили мошенничество с социальными выплатами
09:20
В Петербурге отмечают 186-летие со дня открытия Пулковской астрономической обсерватории
17:12
На Васильевском острове дом архитектора Бенуа признан региональным памятником
15:36
В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
15:08
Выставка «Маленькие взрослые»
14:59
Выставка «Странствие духовидца»
13:31
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
13:19
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
12:57
«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»
12:54
Google могут обязать продать браузер Chrome из-за антимонопольного дела
11:38
В Петербурге стартует реализация федерального проекта «Вода России»
10:57
В Гарболово задержали стрелка по окнам
10:50
В Выборге мужчину оставили без денег у ночного клуба
10:47
В Тихвине задержали троих подозреваемых в грабеже
10:35
В Петербурге задержан мигрант, работавший на телефонных мошенников
10:32
В Петербурге задержала стрелявшего у алкомаркета на улице Седова
10:30
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже курьера
10:25
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
10:20
В Петербурге поймали стрелявших в курьера на проспекте Славы
09:38
Русское географическое общество отмечает 180-летие
09:32
В Красносельском районе полицейские ловили нелегалов и нарушителей ПДД
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине задержали 17-летнего курьера мошенников, обманувших 90-летнего

В Пушкине задержали 17-летнего курьера мошенников, обманувших 90-летнего

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Приморского района задержали несовершеннолетнего курьера мошенников, обманувших 90-летнего

14 августа в правоохранительные органы Приморского района Петербурга поступило обращение от 90-летнего гражданина, проживающего в доме номер 50 по Богатырскому проспекту. В своем заявлении он указал, что днем ранее неустановленные лица, посредством телефонного разговора, убедили его передать курьеру денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей, аргументируя это необходимостью декларирования его финансовых активов. Передача денег состоялась в парадной указанного дома.

В связи с данным инцидентом возбудили уголовное дело, квалифицированное по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вчера, 18 августа, около 11 часов утра, в городе Пушкин, возле дома номер 4 на Артиллерийской улице, сотрудниками полиции был задержан 17-летний юноша, подозреваемый в участии в вышеуказанном преступлении. На данный момент проводится работа по установлению его возможной причастности к другим аналогичным правонарушениям.

Все по теме: Приморский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-05-2025, 11:52
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жителя блокадного Ленинграда
9-08-2025, 14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
7-08-2025, 11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
7-08-2025, 10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
21-05-2025, 10:40
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Апрельской улицы
7-08-2025, 11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
Вчера, 10:25
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
15-08-2025, 15:05
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
15-08-2025, 12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
Наверх