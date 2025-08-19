В Пушкине задержали 17-летнего курьера мошенников, обманувших 90-летнего

14 августа в правоохранительные органы Приморского района Петербурга поступило обращение от 90-летнего гражданина, проживающего в доме номер 50 по Богатырскому проспекту. В своем заявлении он указал, что днем ранее неустановленные лица, посредством телефонного разговора, убедили его передать курьеру денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей, аргументируя это необходимостью декларирования его финансовых активов. Передача денег состоялась в парадной указанного дома.

В связи с данным инцидентом возбудили уголовное дело, квалифицированное по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вчера, 18 августа, около 11 часов утра, в городе Пушкин, возле дома номер 4 на Артиллерийской улице, сотрудниками полиции был задержан 17-летний юноша, подозреваемый в участии в вышеуказанном преступлении. На данный момент проводится работа по установлению его возможной причастности к другим аналогичным правонарушениям.